V tohtoročnej kampani Miss Slovensko, ktorá začala raziť myšlienku, že ideál krásy neexistuje a dôležitá je osobnosť, bolo počuť aj hlas Leony Novoberdaliu. Krásna Bratislavčanka, dnes žijúca v Londýne, vyhrala súťaž miss v roku 2020 a rok nato cestovala do Portorika na medzinárodné finále. Už dávno zdôrazňovala, že viac ako miery je u ženy dôležité to, čo má, ľudovo povedané, v hlave. Do miss sa chcela prihlásiť v devätnástich, keď začala študovať v Londýne, mama ju však odhovorila s tým, že škola je prvoradá. Myšlienky dokázať, že žena si nemusí vyberať medzi tým, či chce byť pekná alebo vzdelaná, sa nevzdala a skúsila to o tri roky. Aby si raz nevyčítala, že to nevyskúšala. A uspela.

Leona hovorí, že po súťaži miss sa jej život od základu zmenil. „Vyrástla som osobnostne, dôverujem si. Ale stále na sebe pracujem, snažím sa byť čo najlepšou verziou samej seba. Dokázala som sa už absolútne oslobodiť od názorov iných ľudí a všetku energiu venovať sebe,“ vraví mladá žena, ktorá sa pri vstupe do projektu miss stretávala s otázkami, načo je jej takáto súťaž, veď je vzdelaná...

Amerika bola ďaleko

Po maturite na bratislavskom gymnáziu, ktorú absolvovala v angličtine, sa Leona rozhodla odísť do zahraničia. „Amerika bola priďaleko, Praha bola priblízko, takže Londýn mi vyšiel ako najlepšia alternatíva,“ hovorí. V devätnástich sa ocitla v škole, ktorá patrí do svetovej top dvadsiatky – v King's College London, kde študovala politickú ekonómiu. „Následne som začala pracovať na Slovensku, prelínalo sa to so štátnou správou, kde som pracovala s finančnými inštrumentmi a robila som poradenstvo v oblasti eurofondov, infraštruktúry a energetickej efektívnosti. Práve to som využila počas svetovej súťaže miss ako môj charitatívny projekt,“ hovorí. Vysvetlíme neskôr...

Leona sa po výhre v miss vrátila k magisterskému štúdiu plánovania, financovania a vývoja infraštruktúry. Tentoraz na University College London (UCL), čo je ôsma najlepšia univerzita na svete. „Naozaj som si vždy, aj v rámci súťaže miss, veľmi zakladala na vzdelaní,“ dodáva. Rodičia ju spočiatku podporovali aj finančne, no veľmi rýchlo začala pracovať a rodinu v tomto zmysle odbremenila. „Škola mi otvorila kvantá nových dverí,“ podotýka.

Vnútro vám nevezmú

„Už od veľmi mladého veku som si hovorila, že moje sebavedomie budem stavať na mojom charaktere a na tom, ako sa prezentujem mojou inteligenciou, pretože predsudky sú všelijaké. Váš výzor dokáže hocikto odsúdiť, ale to, aký ste vnútri, to, čo viete, čo robíte, vám nikto nevezme. Sebavedomie som teda budovala na mojej osobnosti, na mojom vzdelaní a na tom, čo viem robiť,“ vraví Leona.

Niekedy to nebolo jednoduché. „Keď som sa prihlásila do projektu miss, mnoho ľudí reagovalo: Prečo? Veď si vzdelaná, pracuješ... Ale ja som si povedala, že život je krátky, prečo ho nevyužiť na maximum? Chcela som sa posunúť, ale aj svojou prítomnosťou v súťaži miss dokázať, že žena si naozaj nemusí vyberať medzi tým, či sa bude sústrediť na to, ako vyzerá, alebo sa bude prezentovať svojou prácou, inteligenciou, vystupovaním. Dúfam, že som v tomto odviedla počas obdobia úradovania ako Miss Slovensko dobrú prácu. Vidím to, píšu mi kvantá mladých dievčat, ktoré inšpirujem cez sociálne siete. Mnoho dievčat sa hanbí prezentovať svoj výzor, pretože si myslia, že budú znevažované alebo podrážané v profesijnom živote,“ hovorí Leona. Toho sa podľa nej netreba báť.

Ani sa neopýtali

„Robila som v štátnej správe, prichádzala som do kontaktu s veľmi významnými ľuďmi a nikto z nich mi nikdy nedával pocítiť, že by som bola niečo menej, pretože som pôsobila v nejakom momente v mojom živote v súťaži miss. Bolo to pre nich zaujímavé, niektorí sa ma na to opýtali, mnohí nikdy, ale rešpektovali ma práve pre moju odbornosť a to, čo mám vyštudované a ako prezentujem svoje nápady a prácu,“ hovorí.

Pre Leonu je rovnocennosť a akceptácia žien veľkou témou. „Hlavne na pracoviskách sú často brané ako menejcennejšie. Je to chyba. V mojom okolí sú emancipované, samostatné, šikovné, nadané, inteligentné ženy, ktorých hlas často zaváži viac ako ten mužský.“

Rešpektované miss

Vracia sa ešte k téme miss: „V Británii, ale aj mnohých iných krajinách sú ženy zo súťaže miss rešpektovanejšie. Často sa ocitajú v politike, pretože tie, ktoré idú na svetovú súťaž, sú naozaj veľmi inteligentné, veľa z nich pracuje pre OSN, pre ambasádorské programy... Inde sa to skrátka vyvíja pozitívnym smerom, hoci je pravda, že všeobecne pozícia ženy na celom svete kríva. Žena je vnímaná ako niečo dočasné, ako niekto, kto sa nemusí úplne vyšvihnúť, a keď sa žena predsa len posúva na pracovnej pozícii, naráža na predsudky. Veľmi si vážim ženy v pozíciách moci, pretože viem, čím prešli a museli pracovať oveľa viac ako hociktorý muž.

Chlap má cestu jednoduchšiu, môže sa k cieľu dostať mnohými spôsobmi, ale žena si to naozaj musí oddrieť od úplného začiatku. Jej cesta je kľukatejšia, pretože aj rešpekt sa u ženy buduje inak ako u muža,“ myslí si Leona Novoberdaliu.

Ďalším aspektom je vek. „Maximálnym prekliatím je byť mladou, relatívne dobre vyzerajúcou ženou a ešte sa aj snažiť niečo dokázať,“ hovorí s úsmevom.

Bola to smola

Ocitnúť sa vďaka súťaži miss v Portoriku bol pre mladú Slovenku zážitok. Aj adrenalínový. Tri dni sa nevedela dostať k batožine a potrápila sa aj s vypadávajúcim prúdom. „Nefungovali nám základné veci ako napríklad naparovačka na oblečenie. Vyznieva to povrchne, ale v súťaži vám to spôsobí komplikácie,“ spomína na inak krásnu krajinu s dažďovými pralesmi. Zažila tu v istom zmysle sklamanie. „Prekvapilo ma a mrzelo, že svetová súťaž miss bola prakticky len o výzore. Veľmi som čakala, že sa to bude odvíjať od osobnosti, intelektu a aj od projektov, ktoré sme si pripravili. Práve to boli moje silné stránky a cítila som sa veľmi nevypočutá,“ hovorí.

Ruksak od slovenskej dizajnérky Dajany Rodriguez si vybrala ako národný dar. Na sebe má šaty od Michaela Kováčika. Zdroj: Archív L.N.

Leona mala smolu, že ročník 2021 bol poznačený koronavírusom a dievčatá nemohli prezentovať svoje charitatívne projekty. „Môj pocit nevypočutosti vyplýval práve z toho, že sme nemohli absolvovať pohovory, pretože tam vypukol kovid. Myslím, že by to zmenilo výsledky súťaže. Bolo tam totiž veľa dievčat s veľmi silnými príbehmi a neboli vypočuté. Škoda.“ A v čom spočíval jej projekt, ktorý pripravovala takmer rok?

Šetrí peniaze aj Zem

„Zorganizovala som finančnú zbierku na fotovoltaické panely pre internátnu základnú a materskú školu pre sluchovo postihnuté deti na Drotárskej ceste v Bratislave,“ hovorí o projekte, ku ktorému pripravila aj kompletnú dokumentáciu. Išlo o to, aby škola dokázala šetriť peniaze sebe a aj klímu planéte.

„Vtedy som sa aktívne venovala téme garantovanej energetickej služby. Spočíva v tom, že firma namontuje solárne panely alebo zateplí budovu a vy si na to vezmete úver. Vy splácate úver iba z toho, čo vďaka zatepleniu alebo fotovoltaike ušetríte. Ak ste mali trebárs mesačný účet za elektrinu 100 eur a znížite ho na 80 eur, vaša splátka bude len 20, takže nebudete niesť žiadne finančné bremeno navyše. Spomínaná škola by teda prakticky platila za energie tak ako doposiaľ a po splatení úveru by si celú ušetrenú sumu nechala pre seba. Bola som veľmi rada, že riaditeľka školy Jarmila Cifrová privítala projekt,“ hovorí.

Veci s pridanou hodnotou

Projekt síce dočasne pozastavil problém so statikou školskej strechy, ale počká si na svoju chvíľu. V každom prípade, ako nám povedala riaditeľka školy, nadšená nebola iba ona, ale aj deti, keď im Leona prezentovala zmysel projektu a hovorila o životnom prostredí. „Zakladám si na tom, že chcem robiť veci, ktoré majú pridanú hodnotu. Príprava projektu pre školu bola jedna z najsilnejších vecí, ktorá sa mi spája s Miss World,“ uzavrela Leona Novoberdaliu.