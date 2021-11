Moderátorka Telerána žije svoj šťastný život s režisérom Richardom Raimanom. Porodila mu dvoch krásnych synov Richarda a Ronalda, na ktorých je mimoriadne pyšná. To, že sú manželmi, sa im podarilo utajiť, Lenka sa totiž až pri lúčení s rokom 2018 „priznala“ fanúšikom, že je šťastnou manželkou. „Moju ruku zdobí obrúčka, ktorá len potvrdila, že byť ženou jedného muža je mojím osudom,“ priznala romanticky žena, ktorej súkromie nie je ovenčené žiadnymi škandálmi a vzťahovými avantúrami. Aj to je zrejme výsledkom príkladu, ktorý mala vo svojom otcovi. Všetci psychológovia hovoria o tom, aký dôležitý je vzťah otca a dcéry pre zdravý vývoj dievčaťa v sebavedomú ženu, ktorá si váži samu seba.

Tato hrdina

V roku 2019 zverejnila Lenka na sociálnej sieti pri príležitosti sviatku zamilovaných otcovu fotografiu, ku ktorej pripísala dojemné slová. Je z nich jasné, čo od neho dostala do života. „Mojím (nielen) valentínskym hrdinom je tato. Človek, ktorý od základov navždy ovplyvnil môj pohľad na mužský svet. Muž so srdcom na dlani,“ vyznala sa vtedy.

Ich vzťah bol evidentne blízky, o to viac treba oceniť, čo moderátorka urobila pred pár dňami. Lenka sa zapojila do kampane #spolupracapreslovensko, ktorú rozbehla na sociálnej sieti Kristína Tormová a primár Milan Kulkovský z nemocnice v Považskej Bystrici, známy tým, že šíri osvetu o boji s kovidom, vysvetľuje, vyvracia hoaxy a bojuje o každého zaočkovaného človeka. Cieľom kampane bolo spojiť influencerov podporujúcich boj proti kovidu. Zapojili sa mnohí a oslovili státisíce fanúšikov.

Báli sa

Lenka v rámci podpory dobrej myšlienky načrela do rodinnej bolesti a odhalila súkromie, ktoré väčšinou skrýva. Kovid jej totiž vzal otca. „Verím, že za názormi každého z nás sú príbehy. Skutočné, životné aj smutné. Keď minulý rok začal písať príbeh s nadpisom korona, bála som sa. Najskôr menej, potom viac a nakoniec tak, že to zmenilo i mňa samu.

Celá moja rodina sa de facto bála očkovania. Dnes som vďačná, že je! Ale prišla som o časť svojho srdca. A veľmi mi chýba. Keby som mohla vrátiť čas, verila by som tomu istému lekárovi, ktorému zavolám, ak ochoriem. A dala by som sa zaočkovať. Aby mi tá časť srdca nemusela chýbať. Očkovanie mi nevzalo nič, korona veľmi veľa. Robíte to pre seba, svojich rodičov aj svoje deti. Aby vás to potom nebolelo,“ dodala.