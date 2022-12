Herečka Soňa Valentová bola skvelou divadelnou herečkou, no svoju šancu dostala aj vo viacerých seriáloch. Ako toto obdobie prežívala a ako vnímala Máriu Kráľovičovú, ktorá nás opustila len pár dní pred Soňou?

Kým ste nedostali roly v seriáloch, nemali ste pocit, že sa na vás už pozabudlo?



Myslím, že to bol problém slovenských hercov vo všeobecnosti. Do revolúcie sme nakrúcali filmy a pondelkové inscenácie, málokto si mohol sťažovať, že nerobil v televízii. Potom dlhé roky neboli peniaze na výrobu, sústredili sme sa najmä na divadlo. A potešili sa, keď sa začali nakrúcať seriály. Aj keď nie každý je na úrovni špičkovej shakespearovskej inscenácie, dôležité je, že sa začalo robiť. Hoci už je to dnes zas až preseriálované.



Sestrička z urgentu Hanka a matka väzenkyne. Ktorá z tých­to postáv má pre vás pravdivejšiu životnosť?



Dramatickejšia je matka v Odsúdených. Ide tam o vyhrotené situácie, veď jej dcéra sa za spôsobenú autohaváriu ocitne za mrežami a jej vnuk leží dlho v kóme. Mám však rada aj sestričku z urgentu. Spočiatku som si myslela, že je to len taká doplnková postavička. Sama som si ju upravovala bonmotmi alebo rôznymi vetičkami. A práve tie vetičky a to, že som si tú sestričku postavila ako pozornú a obetavú ženu, spôsobilo, že po viacerých častiach si ju ľudia začali všímať. Koho by to nepotešilo?

Zažívate občas aj príjemnejšiu stránku popularity?



Pred časom sme nakrúcali v pezinskom parku, cestou domov som si na ulici kúpila burčiak a lokše. Stál tam otec s dcérkou, zdalo sa mi, že premýšľa, kto som, až zrazu to dievčatko vykríklo: „Tato, veď to je sestrička z urgentu. Daj jej čerstvé lokše!“

Aký máte vzťah k nemocniciam? Nie ste typ, čo odpadáva pri pohľade na injekčnú striekačku?



Tak to nie som. Keď mi priateľka primárka povedala, že pôsobím, ako keby som sa narodila v ordinácii, pomyslela som si, že to asi preto, že už veľa chodím po doktoroch. Veď keď na mňa niečo liezlo, potrebovala som byť pri svojej práci fit. Takisto som chodila s dcérami, keď boli malé.

Mladnete pri toľkých mladých hercoch?



Hovorí sa, že človek je taký starý, ako sa cíti. Ešte necítim veľmi svoj vek, zatiaľ vládzem. Ale dokedy to bude? Poznám aj osemdesiatročných čulých ľudí a inokedy zbadáte na ulici tridsaťročného unaveného životom.