V rozhovore pre redakciu Zdravie Soňa prezradila, k čomu ju jej partner inšpiroval. „Mám partnera, ktorý sa venuje drahým kameňom. On ma podporil, aby som to skúsila. Chodím s ním na výstavy a povedala som si, že by som chcela nechať urobiť prstene, aké som nikde nevidela, ale by som ich rada nosila. Jednoduché prstene so solitérnymi výnimočnými kameňmi, ktoré majú svoju symboliku, ale sú aj klenotnícky významné. Lebo je veľa krásnych polodrahokamov, ale nie každý je vhodný do šperku,“ vysvetlila a dodala, že ide o pre ňu nepoznaný terén, ktorý objavuje.

O svojom partnerovi sa rozhovorila aj v rozhovore pre Šarm. Ako fungujú s Jarkom? „On však musí mať obrovský priestor, tým že má deti a vnúčatá, svoj život, vyhranené záujmy. Rovnako ako aj ja. Svojou prácou ho nezaťažujem. On ma len vidí vo výsledku, keď si pozrie kúsok Dámskeho klubu, ale presne nevie, čo je za tým,“ povedala moderátorka.

Čo si nevie vo vzťahu vynachváliť?