Chvíľu sa zdalo sa, že to bude jeden z najzaujímavejších párov šoubiznisu aj politiky. Trvalo to krátko.

Bývalá miss Magdaléna Šebestová (38) začala vďaka poslancovi Györgymu Gyimesimu objavovať tajomstvá politiky aj poľovníctva. Po vzťahu s dvoma športovcami a jedným biznismenom to bola nová skúsenosť.

S fešákom, ktorý aktívne háji záujmy maďarskej menšiny a bojuje proti interrupciám to vyzeralo na vážny vzťah. Najmä keď si navzájom predstavili deti zo svojich predchádzajúcich vzťahov. Ambiciózny politik zoznámil Magdalénu so svojím synom Zentem Györgym a absolvovali spolu v zime lyžovačku, a on zasa spoznal jej dcéru Ninku. Svoju náklonnosť zverejnili aj na sociálnej sieti. Denník Plus Jeden Deň si ale všimol, že zamilované fotografie zmizli. Aké jednoduché je zmazať minulosť, ktorá bola realitou... Obaja sa vrhli na deklarovanie lásky k deťom, ktoré sú ich celým vesmírom.

"Od tohto pocitu niet povznášajúcejšieho!" napísal Gyimesi k fotografii, na ktorej sa k nemu túli syn počas výletu v prírode, zrejme na obľúbenej poľovačke.

György Gyimesi so synom. Zdroj: facebook György Gyimesi

Nelenila ani Šebestová. "Len s ňou chutia tie zážitky inak!", napísala k fotografii s dcérou z výletu, na ktorej sú podobne oblečené a pozerajú na koňa v ohrade. Pomerne jasný odkaz bývalému frajerovi.

Magdaléna, ktorá pre Nový Čas potvrdila, že je single, zavesila na sociálnu sieť aj polozáhadný odkaz, ktorému asi dokonale rozumie len Gyimesi: "Je veľa vecí, ktoré nemôžeš ovplyvniť. Ale existuje taktiež veľa toho, nad čím máš úplnú kontrolu. Napríklad svoj vlastný postoj. Svoje myšlienky. To, čo denne robíš. A to, s kým sa obklopuješ." Svätá pravda.