Bývalý úspešný viacbojár, olympijský víťaz, ozdoba večierkov a dnes televízny moderátor Roman Šebrle (47) sa s manželkou Evou rozvádza. Pre CNN Prima NEWS to Šebrle, ktorý s manželkou prekonal viacero kríz, potvrdil.

Rodina športovcov

„Je to pravda, je mi to ľúto. No život je taký a niekedy sa tak vyvinie,“ priznal sa Roman Šerble k rozpadu vzťahu so ženou, s ktorou vychoval syna Štěpána (21) a dcéru Kateřinu (15). Kým on je olympijským víťazom vo viacboji, jeho deti reprezentujú Česko vo futbale. Manželka Eva je bývalou reprezentantkou v behu na 400 a 800 metrov.

Finále modelingovej súťaže Elite Model Look 2019 na pražskom hrade. Na snímke Roman Šebrle. Zdroj: EMIL VAŠKO

Nehoda v Tatrách

Láska Romana a Evy nezačala na diskotéke, zrodila sa z tragédie. V októbri roku 1997 zahynul pri havárii vo Vysokých Tatrách Evin vtedajší priateľ, šprinté Martin Šimůnek a jeho veľký kamarát David Nikodým: Nehodu podľa Blesku zapríčinil Šebrleho tréningový partner. Spoločná bolesť tak dvoch mladých športovcov zblížila.

Finále modelingovej súťaže Elite Model Look 2019 na pražskom hrade. Na snímke Roman Šebrle a Eva Perkausová. Zdroj: EMIL VAŠKO

Obklopil sa dievčatami

„Všetci sa o nešťastí so mnou báli hovoriť, jediný Roman to dokázal. Tak sme sa vlastne dali dokopy,“ prezradila Eva v čase, keď už nosila Romanovo priezvisko. Či si ho nechá aj ďalej, nevedno, českí novinári špekulujú, že vzťah manželov jednoducho vyhasol. Na sociálne siete za posledný rok vraj zavesili len dve spoločné fotografie a keď sa vybrali na festival do Karlových Varov, každý išiel osobitne. Moderátor sa obklopil partiou dievčat, jeho manželka kamarátkami...