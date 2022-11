Kvetka dostala skvelý nápad, aby s dcérou zapózovali pred objektívom šikovnej fotografky. „Neskutočne rýchlo to letí… Mám pocit, že len “včera” sme si ju doniesli z pôrodnice domov," napísala k záberom na sociálnej sieti moderátorka.

Z malého dievčatka je už mladá slečna, ktorá dospieva do krásy. Kvetka tak bude mať onedlho doma atraktívnu ženu. Tak rýchlo to ubehne. V rozhovore pre náš týždenník si zaspomínala, aké to bolo, keď prišla Paulínka do ich života.

Pokračovanie na ďalšej strane >>>