Móda je síce pestrá, no rozhodne nie neopakovateľná. Svoje o tom vedia aj známe Slovenky, ktoré sa ukázali v rovnakých modeloch.

Využiť jedny šaty iba raz je doslova hriech, a tak čoraz častejšie vidíme, že aj známe ženy svoje outfity opätovne „recyklujú“. Prípadne štylistky siahnu po rovnakých kúskoch pre rôzne dámy a na rôzne príležitosti. A potom môžeme porovnávať, ako to dvom kráskam pristalo v rovnakých outfitoch.

Na snímke je najväčšia módna prehliadka Bratislavské módne dni 2023. Na fotke je Mária Čírová. Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Speváčka Mária Čírová sa v modrých šatách ukázala na bratislavských módnych dňoch, prvý raz po zranení v tanečnej šou Let‘s Dance. „Modrá farba ma teraz vystihuje. Je to nádej,“ priznala nám vtedy Mária, ktorej šaty vybrala štylistka. Nedozvedeli sme sa preto, odkiaľ sú, ale veľmi tajné miesto to nebolo, lebo na finálový večer už spomenutej šou ich zas obliekla influencerka Bianka Rumanová, ktorá sa k nim doladila do luxusných diamantov.

Bianka Rumanová Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cr-wCQItZoQ/

Keď sme sa na Facebooku spýtali našich čitateliek, ktorá v nich vyzerá lepšie, častou odpoveďou bolo, že ani jedna. „Keď už, tak Bianka je v nich krajšia. No šaty sa mi vôbec nepáčia, možno keby boli v pastelovoružovej farbe,“ napísala jedna z nich pod fotky, v ktorých hlasovania „páčikov“ vyhrala práve Rumanová.