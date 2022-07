Ostatné dva roky sa účinkovanie Kristíny Vaculík na televíznej obrazovke podobá horskej dráhe. No ak by skutočne sedela vo vozíčku tejto atrakcie, tak by si veľa adrenalínu neužila. Neprehliadnuteľná herečka totiž v televíziách veľa príležitostí nedostala a napriek svojmu talentu sa hlavným zdrojom jej príjmov stalo milované divadlo.

Žubrienka medzi žralokmi

Vaculík vyvalila dvere vo svete šoubiznisu pred vyše pätnástimi rokmi. Vtedy si neokukanú tvár všimli tvorcovia markizáckej Ordinácie v ružovej záhrade a nádejnú hviezdu posadili medzi ostrieľané esá ako Zdena Studenková či Jozef Vajda. Žubrienka sa medzi žralokmi nestratila a zapadla medzi nich. Nečudo, že ponuky zahrať si v ďalších projektoch sa Kristíne sypali a ona si medzi nimi mohla vyberať.

