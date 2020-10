Keď sa dá dokopy na prvý pohľad zlý chlapec a staršia mamička, tak to môže skončiť všelijako. Raper Michael Kmeť a speváčka Martina Tina Csillaghová to spolu ustáli šesť rokov. O súkromí verejne nehovorili, ale za dverami ich domu sa nenudili.

“Keď sme sa dali dokopy, tak ona skončila s hudbou, lebo jej to celé liezlo na nervy. Dostala chorobu, chcela z toho celého vykľučkovať, vys*ať sa na to. Mne sa, chvalabohu, podarilo postarať sa o rodinu, som živiteľ rodiny a Tina je s deckami. A počas toho sme si zažívali príbeh, o ktorom ľudia nevedia, zažili sme si fakt ťažké veci a celé nás to zomklo,” vyznal sa Separ krátko pred rozchodom v relácii Ruka Hore na YouTube.

Najskôr opatrne

V úprimnej spovedi si zaspomínal na moment, keď vytvorili rodinu. Šťastie si však postavili na Tininom vzťahu s futbalistom Richardom Lásikom, s ktorým má speváčka syna Leonarda.

“Začali sme si písať, ale ja som to ani veľmi nechcel pripustiť a ona tiež nie, že sa to deje medzi nami kvôli tomu, že musela vyriešiť svoju rodinnú záležitosť. Nebolo to o tom, že keď si s ňou začnem, budem s ňou chvíľu chodiť, a potom je*em na to. To, že už niekomu rozbijem rodinu, preberiem na seba balík, v ktorom je aj dieťa. Jeho nemôžeš odložiť bokom, budeš len so ženou a jeho si nebudeš všímať,” vyznal sa otvorene Separ na YouTube.

