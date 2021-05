Renáta Názlerová si toho na svoju adresu vypočula nemálo. K srdcu si to však neberie!

Na svetových mólach sú XXL modelky už bežnou súčasťou šou, u nás sú dôvodom na pohoršenie. Škandál online Bratislavských módnych dní (BMD), kedy vystrihli zo záznamu moletky, rozjatril veľa starých a spôsobil mnoho nových rán. Plnšie dámy sa len ťažko dokážu vyhnúť odsúdeniu, ohováraniu či posmeškom. Svoje o tom vie aj televízna osobnosť Renáta Názlerová. „Ako dieťa som to zažívala permanentne, prezývky a nadávky boli mojou dennou realitou. Stredná a vysoká škola boli ako tak v poriadku, až na to, že som nebola taká obletovaná chalanmi ako iné spolužiačky. V zamestnaniach to už bolo iné. Našli sa kolegyne, ktoré na mňa skutočne pozerali s opovrhnutím, zvyčajne však preto, že hoci som bola moletná, tešila som sa väčšiemu záujmu okolia o moju osobu ako ony – štíhle fešandy,“ otvorila pre nás Pandorinu skrinku.

Na rozdiel od iných si však negatívne postoje ostatných nikdy nepripúšťala. Okrem toho, že jej záujem opačného pohlavia nikdy nechýbal, bola príliš zamestnaná rôznymi záujmami, aby mala čas riešiť niečiu nenávisť. „Vždy som bola doma vedená k tomu, aby som mala v hlave upratané priority, a to aj v oblasti posudzovania iných. A tým, že mi nechýbalo vedomie vlastných kvalít, som bola výborne chránená pred útokmi iných, ktorí mali tendenciu spochybňovať ma alebo dehonestovať pre môj zovňajšok,“ prezrádza tajný návod, ako sa vyrovnať s nenávistnými ľuďmi.

Všetky sú krásne

Renáta sa nesnaží deliť ženy na dva tábory. Bez ohľadu na našu váhu sme predsa všetci ľudia a vojna medzi štíhlymi a plnšími dámami je absurdná. „Mne sa páčia štíhle a krásne ženy, no páčia sa mi aj moletné ženy, ktoré sa vedia upraviť, obliecť a sú šik. A čo skutočne zbožňujem, sú stretnutia s ľuďmi, ktorí zosobňujú ľudskú krásu ducha. Nikdy som neobhajovala obezitu a ani ju nepropagovala – z čoho ma radi tí, ktorí nevedia čítať s porozumením, často obviňujú. Čo sa snažím povedať a čo som tvrdila aj na margo BMD, že ak už na takýchto fórach budeme plytkí a povrchní a budeme deklasovať niekoho pre jeho zovňajšok, vysielame nebezpečné signály tak pre mladú generáciu, ako aj pre ostatných,“ hovorí a všetkým ženám posiela odkaz.

„Netreba sa báť byť šťastná, nech sú okolnosti akékoľvek. Pretože ak je žena šťastná, rozdáva svoje šťastie všetkým vo svojom okolí a tým ho násobí. No a čo si budeme hovoriť, medzi šťastnou ženou a krásnou ženou je priama súvislosť,“ dodáva.

