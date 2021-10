Keď 11. septembra 2001 začala vysielať prvá a zatiaľ aj jediná spravodajská televízia TA3 a rovno zostra priniesla pád Dvojičiek, ozývali sa hlasy, že neprežije viac ako rok. Kuvičie hlasy nemali pravdu, pred pár dňami sa v „téátrojke“ žúrovalo a spomínalo. Je to už dvadsať rokov. K tým, ktorí boli pri zrode televízie, patrí aj Lucia Farkasová.

Ako sa začala vaša cesta do TA3?

V mojom prípade boli tie cesty do TA3 dve. Prvá ešte počas vysokej školy, keď sme sa so spolubývajúcou dozvedeli, že vzniká nová spravodajská televízia a robia nábor. Tak sme sadli na vlak a vybrali sa na konkurz do športovej redakcie. Vstupný pohovor som absolvovala s Dušanom Gabánim a o pár dní mi volali, že ma prijímajú na pozíciu asistentky športu. Celé leto som strávila na výrobách, učila som sa písať a načítavať texty. V TA3 som teda bola v jej úplných začiatkoch, keď sa ešte vysielalo „do steny“.

Cítila som sa ako Alenka v ríši divov, na ten ruch, energiu a dobrú náladu si spomínam dodnes. Budovalo sa niečo nové, čo tu ešte nebolo, a všetci boli nadšení. Zažila som aj prvý firemný večierok, ešte pred spustením vysielania, o ktorom vtedajší riaditeľ Martin Lengyel povedal, že je prvý a posledný, na ktorom sa môžu zúčastniť všetci. A mal pravdu, pretože od štartu televízie už vždy niekto musel byť v práci. V tom čase som však bola ešte len v druhom ročníku na vysokej škole v Trnave a skĺbiť denné štúdium s prácou, ktorá vyžadovala plné nasadenie, bolo veľmi náročné. Tak sa naše cesty na pár rokov rozišli. A skrížili sa opäť v roku 2008, keď hľadali moderátorku spravodajstva.

Lucia Farkasová s maskérni. Zdroj: TA3, Archív L. F.

Spomínate si ešte na pohovor a pocity, ktoré ste si z neho odniesli?

V čase, keď som išla na pohovor, som už pár rokov pracovala ako moderátorka spravodajstva v Slovenskom rozhlase v Rádiu_FM. Čiže čítanie, prehľad v domácom, zahraničnom či športovom dianí mi nerobil žiadny problém. Navyše bola už len obrazová zložka. Pamätám sa, že ma vtedajší šéfredaktor Richard Dírer rovno posadil do štúdia, zakričal do réžie, nech mi točia čítačku, a po pár správach povedal, že ma berie.

Bol to rýchly proces, ani nie do mesiaca som už vysielala. V tom čase v TA3 ako moderátorka pracovala aj moja sestra. Takže sme boli na obraze sesterské duo, aj keď divák to možno nepostrehol, lebo ja som už v tom čase bola vydatá, tak sme mali rozdielne priezviská.

