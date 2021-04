Šikana je podľa psychológov jednou z novodobých epidémií, ktorá sa rozvinula naplno aj vďaka novým technológiám. No bola tu prakticky vždy.

Psychologička PaedDr. Petra Arslan Šinková, ktorá už od materskej škôky učí deti ako sa správať, aby predišli šikane, na jednom z príbehov ilustrovala, ako môže poznačiť človeka na celý život. So svojou minulosťou sa jej zveril úspešný, dobre vyzerajúci manažér, ktorý bol terčom šikany celé roky. "Nedokázal vypustiť z hlavy to, čo sa stalo. Priznal, že dokonca čakal na stretávku po rokoch, a túžil sa pomstiť agresorovi. Musel chodiť na psychoterapie. A keď si už myslel, že to má v sebe vyriešené, prišiel synov nástup do školy a začal mať strach o neho. Opäť sa mu všetko vrátilo," prezradila s jeho súhlasom.

Svoju nočnú moru odkryla aj Kristína Tormová v súvislosti s tým, že sa na instagrame často stretáva s hejtovaním.



"Pripomína mi to základku, kedy sme boli porozdeľovaní na skupinky. A tie sa hejtili. Proti mne vzniklo aj ZPK (Združenie proti Kristíne). Lebo som bola vychrtlá a mala som nohy ako pavúk…napríklad," napísala na svojom instagrame.

"Členky mali aj členské kartičky s fotkou, ale asi to nemalo dobrý marketing a hlbšiu myšlienku, lebo krachli. Ale ľúbime sa dodnes. Dnes je to smiešna príhoda, vtedy to bolo hnusné. Spolužiakov neblokneš. Takú funkciu zédeešky nemajú. Je to skvelé, že kým v živote si ľudí moc vyberať nemôžeš, na Instagrame áno," skonštatovala a odkázala všetkým, že jej "tak všeobecne" nemajú čo závidieť.