Niečo sa končí, iné sa začína. Približne pred mesiacom spolu s manželom Petrom vyhlásili oficiálny koniec značky Koláčová, ktorá ako jedna z prvých priniesla oblečenie s vtipnými nápismi. Hoci toto rozhodnutie nebolo spontánne, otvorilo im nové možnosti.

Lepšie to už nebude

Manželia Tormovci boli prednedávnom nútení spraviť jedno z najťažších rozhodnutí. Prostredníctvom sociálnej siete zverejnili spoločné video, v ktorom sa definitívne rozlúčili so svojou značkou, ktorá bola akousi vlajkovou loďou ich vzájomnej spolupráce.

Kristína sa snažila odľahčiť atmosféru a na začiatku videa s humorom sebe vlastným vyhlásila: „Rozvádzame sa!“ Verní fanúšikovia pochopili, že išlo o žartík, no ona síce s úsmevom na tvári, ale so slzami v očiach pokračovala: „Naša značka Koláčová definitívne končí.“

Po Kristíne sa slova ujal manžel Peco. „Posledné dva roky dostávame intenzívne signály, že lepšie to už nebude. Radi by sme skončili nezadlžení a v dobrej nálade.“ Herečka poznamenala, že ju súčasné časy a svet frustrujú, a na záver poďakovali za všetky zážitky a podporu, ktorých sa im vďaka projektu dostalo.