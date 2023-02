Vo februári sa často skloňuje meno Valentín... Niekomu z neho naskakuje husia koža preto, že tento importovaný sviatok považuje za veľký gýč, iný sa v záplave všadeprítomných srdiečok a vyznaní vyžíva, no a tí čo sú nešťastne sami, sa snažia nasadiť klapky na oči aj uši.

Pomohlo vyplakať sa

Večná téma lásky nie je cudzia ani herečke, ktorá v seriáli Mama na prenájom od začiatku veľmi usilovala o pozornosť Adama Bardyho alias príťažlivého a majetného gynekológa.

Kristína Šarmu bez okolkov priznáva, že jej srdcové záležitosti v súkromí „by vydali na knihu“. „Je pravda, že som nemala málo vzťahov. A každý bol niečím mimoriadny,“ hovorí. Väčšinou to bola ona, ktorá rozhodla, či vzťah bude pokračovať alebo nie. A čo jej hojilo srdce po sklamaní? „Vždy mi pomohlo poriadne sa vyplakať a obklopiť priateľmi.“

Rada dostáva rastliny

Herečka sa vôbec nebráni darčekom na Valentína, zvyčajne sú to večere v dobrej reštaurácii alebo spoločný oddych, trebárs wellness. Ale lásku, či už k partnerom, alebo priateľom a blízkym, je pekné prejavovať po celý rok, hoci aj drobnosťami. Aké pozornosti má rada? „Milujem dostávať rastliny. Nielen kvety, ale čokoľvek, čo sa dá zasadiť, pokojne aj odrezky. Takto mám doma v záhrade plejádu živých darov, o ktoré sa s láskou starám. Tie, ktoré náhodou neprežijú, idú ďalej do kompostu a vyživujú nové prírastky. To je taký nekonečný cyklus. Zaručený zdroj radosti,“ vraví.

Kristína Kanátová má rada rastliny všetkého druhu. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Ck3wZtKLSjr/

Zvalila to na strojček

Ešte sme boli zvedaví na to, ako si pamätá na svoju prvú pusu. „Ach, je možné, že som spôsobila traumu jednému chlapcovi, ktorý mal strojček na zuboch. Ja som sa hanbila povedať mu, že som sa ešte nikdy nebozkávala, tak som dodala, že s niekým, kto má strojček. Dali sme si len takú hanblivú pusu a on sa mi už neozval. Doteraz ma to mrzí,“ priznáva.