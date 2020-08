Dvadsiaty piaty ročník Miss Slovensko sa zapíše do histórie raritou – jeho finále sa pre koronavírus muselo zaobísť bez divákov. Nemenej netradičné je aj meno víťazky, rovnako ako jeho nositeľka. Leona Novoberdaliu sa rozhodla búrať mýty o hlúpych blondínkach a dokonca si dala ďalšiu, skôr chlapskú výzvu.

Spoznala som vás ešte pred finále súťaže a vtedy ste povedali, že sa vás okolie pýtalo, či vám to bolo treba. Prečo ste sa teda vôbec prihlásili? Dokopal vás k tomu niekto?

Prihlásenie do súťaže bolo stopercentne mojím rozhodnutím. Veľakrát sme sa o tom rozprávali s priateľmi aj rodinou, prečo som to urobila. Dôvodov bolo viacero – som človek, ktorý si rád stanovuje výzvy. Prvýkrát som sa pohrávala s touto myšlienkou počas môjho prvého roku štúdia v Londýne. Vtedy som mala devätnásť rokov, ale mama ma odhovorila, že mám v Londýne študijné povinnosti a musím si tam zariadiť život. Keď som sa po troch rokoch vrátila do Bratislavy, povedala som si, že prišiel čas. Mama bola opäť proti, ale chcela som to vyskúšať. Uvedomila som si, že by som si to možno jedného dňa vyčítala, keby som to aspoň nevyskúšala.

Pôsobíte naozaj tak, že vzdelanie je pre vás priorita a nepotrebujete si na poli krásy nič dokazovať. Navyše, keď o misskách sa často uštipačne hovorí ako nie o tých najbystrejších...

A to bola presne druhá úroveň toho, prečo som do toho išla. Vždy mi prekážalo, že som si musela vybrať, či budem pekná, alebo múdra. Akoby som mojím pôsobením v súťaži chcela ukázať, že aj dievčatá, ktoré si potrpia na vzdelanie a prácu, by sa nemali hanbiť prihlásiť do tejto súťaže a ukázať, že sa inteligencia a krása nemusia vylučovať, ale môžu sa dať do nejakej rovnice a môžu si byť tieto hodnoty rovné.

Štúdium politickej ekonómie nie je úplne typické, čo človeku pri pohľade na krásnu slečnu napadne. Ako teda napadlo vám?

Na strednej škole som sa pohrávala s myšlienkou študovať medzinárodné vzťahy, na gymnáziu som sa prihlásila do dvojročného programu (International baccalaureate), kde som mala všetky predmety v angličtine – prijímačky boli veľmi selektívne. Vybudovala som si veľmi blízky vzťah k ekonómii a vždy som mala rada dejepis. Preto keď som si pozerala možnosti, čo by som mohla ísť študovať, videla som prienik medzi týmito svetmi. Prvý ma zaujal kurz v Amerike, tam sa študovala politická ekonómia.

Napokon ste zakotvili v Londýne.

Veľmi som chcela ísť študovať do USA, ale povedala som si, že radšej skúsim niečo bližšie k domovu. Doma sme sa zhodli, že Londýn bude optimálna možnosť. Dostala som ponuku na King’s College London, odbor politická ekonómia. Je zaradená medzi top 20 univerzít na svete, mala som teda šťastie, že to vyšlo. Táto škola ma doviedla do ďalšej sféry, ktorá ma začala časom fascinovať – pôsobenie verejných inštitúcií a zdrojov v oblasti centrálnej Európy a vývoj infraštruktúry na tomto území. Preto moje ďalšie kroky budú v októbri smerovať naspäť do Londýna, ale asi skôr externe kvôli danej situácii. Dokončím tam magisterské štúdium, budem študovať vývoj a financovanie infraštruktúry.