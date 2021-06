Vždy dobre naladený, šarmantný a usmiaty. Takto si väčšina ľudí pamätá Ivana Krajíčka, ktorý za svojich čias patril k špičke slovenského šoubiznisu. Relácie ako Smiem prosiť?, Vtipnejší vyhráva či Repete by sa bez jeho pričinenia zrejme nestali televíznymi legendami. Zatiaľ čo väčšina zabávačov si všetok vtip vyčerpala na javisku, Krajíček šiel stále na plné obrátky. Cez deň vystupoval, točil, zabával a po nociach písal scenáre. Každý úspech má však svoju cenu a večne usmiaty elegán skrýval ťaživé tajomstvo.

Utajená neresť

Rodák zo Žiliny bol multitalent. Fanúšikov si získal nielen ako spevák, herec, zabávač, ale aj ako režisér a scenárista. Stabilnú dvojicu vytvoril s kolegom Oldom Hlaváčkom. Začínali spolu v rozhlase, neskôr sa im podarilo preraziť v televízii a nakoniec sa bez nich nezaobišiel takmer žiadny galavečer či Silvester. Dopyt bol obrovský, ak by chceli a stíhali, mohli odohrať tri vystúpenia denne. Práve počas spoločných nocí strávených v hoteli odhalil Krajíček svoju skrytú neresť. Neresť, o ktorej verejnosť netušila a v umeleckých kruhoch sa o nej radšej len šepkalo. „Ivan bol ako môj brat, no bol to pokušiteľ. Niekedy bol pre mňa nebezpečný,“ zaspomínal si Oldo Hlaváček.

