Modelku Simonu Krainovú ľudia buď milujú alebo neznášajú, a ona si napriek všetkému vždy ide svoje. Hoci ju poniektorí kvôli úpravám jej zovňajšku považujú za "barbínu", nedávno sa priznala, že ružové barbíny nikdy príliš nemusela, to už sa radšej hrá so svojimi synmi na vojakov.



Simona sa k svojim fanúšikom snaží byť úprimná a je z nej aj celkom zdatná motivátorka. Nedávno si takto zafilozofovala: Niekde som čítala zaujímavú myšlienku. Predstavte si, že držíte šálku kávy, keď zrazu niekto príde a narazí do vás a vy kávu rozlejete. Prečo ste rozliali kávu? No pretože vo vašej šálke bola káva. Keby bol vo vašej šálke čaj, rozliali by ste čaj. A čo tím chce básnik povedať? Ide vždy len o to, ČO je vo vnútri šálky, pretože TO sa rozleje. Preto, keď príde život a zatrasie vami (čo sa stane), čokoľvek je vo vnútri, vyjde von. Môžeme hrať hru akú chceme, môžeme predstierať, čo chceme, ale aj tak vieme najlepšie sami, čo máme naozaj hlboko v sebe. Takže keď sa spýtate sami seba.. Čo je v mojom pohári? ,vďaka, pokoj a pokora? Alebo z vás vypadne hnev, horkosť, drsné slová a negatívne reakcie? Môžeme si vždy vybrať... a preto by sme mali dnes a denne pracovať na tom, aby sme naplnili svoje poháre vďačnosťou, radosťou, odpustením, vnútorným pokojom ale hlavne a predovšetkým laaaaskou... Tak nech vám dnešná káva chutí... a keď sa náhodou rozleje, nebuďte naštvaní, je leto," napísala Simona.



No keď jej fanúšička dala záludnú otázku, ako je na to ona, keď do nej niekto "drgne", Simona na rovinu priznala: "Vyletí čert." A k textu samozrejme pridala aj čertovsky zvodné hriešne fotky. No potom sa Simona pochválila inou fotkou, a fanúšičky ani nedýchali, ako tam vyzerala, veď pozrite FOTO v GALÉRII. Nuž, toto sú Simonine dve tváre, čert, aj anjel...