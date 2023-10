Chytila druhý dych? Simona Krainová len pred pár týždňami rozvírila hladinu českého šoubiznisového rybníčka, keď oznámila, že na platforme pre dospelých OnlyFans začala zverejňovať svoje nahé fotografie. A jej pre mnohých kontroverzná aktivita už začína prinášať svoje ovocie, ako prezradila modelka na krste svojho nového kalendára.



Lebo aby toho nebolo málo, Simona svojim fanúšikom ponúkla sériu luxusných odhalených a poriadne šteklivých záberov, ktoré nafotila v ich druhom domove v Dominikánskej republike. Na zmyselných fotkách predviedla luxusné telo, za aké by a nemuseli hanbiť ani dvadsiatničky, veď pozrite FOTO v GALÉRII.



Simona Krainová vrní blahom, nemôže byť spokojnejšia. Jej pomerne odvážny krok sa jej zjavne oplatil. Ako sama Krainová pre portál Expres prezradila, vďaka OnlyFans si zarobí poriadny balík peňazí. A navyše dostala od istej agentúry aj veľmi zaujímavú ponuku, o ktorej teraz premýšľa, a ak sa pre ňu rozhodne, budúci týždeň ju čaká stretnutie, na ktorom už možno aj podpíše zmluvu. A kým donedávna bolo jej heslom ono známe Kašľať na vek, teraz sa riadi iným: Miluj svoj vek.



Modelka si spokojne šúcha ručičky: „Rozbehlo sa to dobre biznisovo, nejako to uchopím a ďalej z toho niečo vytlačím. Myslím si, že limit má každý v hlave a vždy sa to dá posunúť. Nehovorím, že napríklad v šesťdesiatke budem stále nahá, ale ešte pár rokov áno,“ povedala pre Blesk so smiechom sexi kráska.