Herec a hudobník Ondřej Brzobohatý má za sebou už dve manželstvá. S druhou ženou, Taťánou Kuchařovou sa rozviedli v marci minulého roka. Ich cirkevné manželstvo však ešte nie je definitívne ukončené. Dôvody, ktoré však uviedla Miss World 2006 v cirkevnej žalobe sú šokujúce.

Podľa českého portálu Blesk.cz mala Taťána v cirkevnej žalobe uviesť množstvo intímnych informácií z ich osobného života. Podľa nej má byť Ondřej Brzobohatý sexuálne nevyhranený. Ako uviedol spomínaný portál, Taťáne malo vadiť aj jeho prezliekanie do kostýmu Drag Queen. Na zverejnenie intímnych informácií reagoval samotný Ondřej aj prostredníctvom sociálnych sietí.

„Mnohí z vás, vrátane mňa, už dúfali, že nekonečná telenovela Kuchařová vs. Brzobohatý

je na konci, ale ku škode nás všetkých nie je, za čo sa vám vopred ospravedlňujem. Je mi veľmi trápne z toho, že hrdosť a z nej prameniaca pomstychtivosť mojej bývalej ženy, Taťány Kuchařovej, došla až do tohto bodu, kedy Taťána poskytla Blesku kompletné znenie cirkevnej žaloby, ktorej obsah mal pôvodne zostať za zatvorenými dverami Metropolitného cirkevného súdu. Avšak vzhľadom na to, že je plný klamstiev a škandalóznych obvinení, rozhodla sa ho Taťána podstrčiť práve bulvárnym médiám vrátane rádoby kompromitujúcich fotografií, aby tak pošpinila moje meno...,“ znela časť z jeho slov na Instagrame. Pod príspevkom mu mnoho ľudí aj známych tvárí vyjadrilo podporu.

