Nie to tak dávno, čo sa herec Ľuboš Kostelný presťahoval z hlavného mesta do dedinky pri Bratislave. Po tom, čo nie vlastnou vinou spadol do problémov so Sociálnou poisťovňou, sa rozhodol predať byt v petržalskom polyfunkčnom objekte a užívať si pokoj vidieka. Ten si zamiloval natoľko, že sa tam chce nadobro presťahovať a v Malinove kúpil i vlastnú nehnuteľnosť. Stále v nej však nebýva. Prečo je to tak?

Mnohí sa čudovali, že ste sa na istý čas odmlčali, no konečne ste sa opäť vrátili na obrazovky v jojkárskom seriáli Šťastná rybka. Prečo práve tento projekt?

Pre mňa to nie je žiadny návrat. Stále som zamestnaný v divadle, stále učím v škole. Teraz prišla zaujímavá ponuka, tak som ju prijal. V zásade som nikam neodišiel, len bolo obdobie, keď sme sa pre pandémiu všetci načas nedobrovoľne odmlčali.

Vraj ste za Zlatú rybku dostali kráľovský honorár. Čo je na tom pravdy?

To sú iba klebety, lebo honorár som mal úplne rovnaký ako hocikde inde. Azda sa mi podarí na nejakom ďalšom projekte zdvihnúť honorár, ale tentoraz som dostal úplne štandardnú odmenu.

Ako ste spomenuli, okrem umelca ste aj pedagóg a v tomto seriáli ste sa ocitli pred kamerami spolu s vašou študentkou Petrou Dubayovou. Dávali ste jej nejaké tipy alebo rady?

Jediný rozdiel oproti ostatným kolegom bol, že zatiaľ čo so všetkými si tykám, Petre som počas natáčania vykal. Myslím, že taký slušný odstup patrí na vysokú školu, a preto som si ho udržiaval aj počas natáčania.

Napriek tomu ste si atmosféru „na pľaci“ pochvaľovali. Vraj vám bolo v kolektíve tak dobre, že ste dokonca začali chodiť načas. Zvyknete meškať?

Teraz už nie. Naučil som sa to a už si to nesiem ďalej. (Smiech.)

Všimli sme si, že ste si na tlačovú konferenciu k seriálu so sebou doniesli psíka. Mávate ho aj na natáčaniach?

Na ktorých sa dá. Počas natáčania Zlatej rybky so mnou bola, pretože sme točili exteriéry a tam môže byť. Keď však točíme interiéry, napríklad v nemocnici či podobne, tak ju, samozrejme, so sebou nemôžem zobrať. Ale chodieva so mnou do divadla aj teraz, keď skúšame Hamleta. Ona je veľmi nekonfliktná, je tichá, nešteká, nikto jej neprekáža.

Ako sa volá vaša štvornohá spoločníčka?

Volá sa Žaba, teda Žabka.

Celkom netradičné meno, prečo ste ju tak pomenovali?

Tak ju volali v útulku a nechcel som jej zmeniť meno, lebo sa mi to páči. Našli ju na Žabom Majeri, tak jej to zostalo. Už sú to tri roky, čo som si ju zobral k sebe.

Psíkovia z útulku sú so svojimi pánmi zvyčajne nerozluční, je to tak aj vo vašom prípade?

Áno, veľmi mi prirástla k srdcu. Ona je samostatná, ako som spomínal, ale vždy ma má „v merku“. V zásade ju nemávam ani na vôdzke, lebo vždy sa mi drží pri nohe. Je tak prirodzene inteligentná, že keď stojím, tak stojí, keď poviem „môžeš“, tak ide.

A viete aj niečo o jej pôvode? Mnohé psíky z útulku majú za sebou nejakú traumu...

Aj ona mala. Na začiatku bola veľmi bojazlivá. Bála sa vlastne všetkého, ale deň za dňom sa to začalo zlepšovať. Teraz, keď jej je dobre a vidí, že jej neubližujete, tak je úplne skvelá a priateľská. Naozaj má všetky dobré vlastnosti, ktoré môže pes mať.

Prečo ste sa rozhodli adoptovať?

Dlhé roky som mal psíka, no, žiaľ, zomrel, mal už sedemnásť rokov. Veľmi sa mi za ním cnelo a ona sa na neho veľmi podobá.

Žabke isto veľmi vyhovuje život na vidieku, teda predpokladám, že tam ešte stále žijete.

Popravde, práveže som ešte nezačal. Po tom, čo som sa vrátil do mesta, som si v Malinove kúpil byt, ale potrebujem ho ešte zariadiť. Všetky peniaze som totiž minul na ten byt a teraz si musím nasporiť na to, aby som si ho dal dokopy. Mám kamarátku, ktorá je pôvodom Ukrajinka, no žije tu už dlho, má tu manžela i deti. Keď sa začala vojna, jej rodičia sem potrebovali prísť, tak som im ho dal k dispozícii a teraz tam bývajú oni.

Teda vy ste im poskytli svoj byt a teraz žijete sám v podnájme?

Nežijem v podnájme, aktuálne bývam u rodiny.

Nechýba vám vidiek? Zachytila som, že ste si to tam zamilovali.

Áno, je to tam veľmi pekné. Najprv som si to len skúsil a nakoniec som sa rozhodol pre kúpu vlastného bytu. Zhodou okolností som sa však vrátil do Bratislavy, ale v dohľadnom čase sa presťahujem späť.

Má pre vás dedina aj nejaké nevýhody?

Jednoznačne vzdialenosť. Teraz to mám do divadla dve minúty, potom to už bude zásadne ďalej.

A netúžili ste po dome, teda keď ste sa už rozhodli opustiť Bratislavu?

Nie, veď neviem poriadne upratať dvojizbový byt, nieto dom. (Smiech.) O dom sa treba starať a ja na to nemám ani nervy, ani k tomu nemám vzťah.

Ak teda ide o domácnosť, na čo si najviac potrpíte?

Na spanie. (Smiech.) Ja som rád, keď mám aký-taký poriadok.