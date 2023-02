Anna Škarda s manželom Vladom žijú na severe Čiech. No korunky z ich dielne cestujú po celom svete.

Výrazná umelkyňa od Humenného sa usadila v severných Čechách, kde ju čoraz viac vyhľadávajú prominenti z celého sveta. Jej korunku si kúpila slávna Khloe Kardashian, naposledy si ju na hlavu na koncerte v Dubaji nasadila Beyoncé.

Anna sa priznala, že na návrh vzorky, výrobu a expedíciu nemala ani dva týždne. Spolu so svojím tímom napokon vyrobila 30 koruniek, ktoré na hlavách speváčkiných orchestrálnych hudobníčok dotvorili veľkolepú šou Beyoncé v jednom z najdrahších rezortov zemegule.

Valentínske darčeky

„Musela som splniť tri podmienky. Aby korunky boli ľahké, aby nikoho nezranili a vyzerali futuristicky. Tiež museli ladiť so slnkom, ktoré mala speváčka za sebou,“ prezradila Anna Škarda, ktorá spolupracovala aj so speváčkou Monikou Bagárovou. Jej vstup do sveta šoubiznisu sa ale začal viac ako úsmevne. V obchode s náboženskými potrebami, ktorí dodnes vlastnia jej rodičia, navliekala ružence.

Anna tvorí neuveriteľné veci. Zdroj: FACEBOOK ANNA ŠKARDA

Neskôr vyrábala kvetinové čelenky, doplnky z peria, farbami maľovala drevené srdiečka. Dnes sa Anna Škarda, ktorá tvorí pod pseudonymom Čarbičková, venuje výrobe koruniek ako módneho doplnku a niektoré vytvorila aj na Deň svätého Valentína. Určené sú pre výrazné a sebavedomé ženy, ktoré chcú svojho vyvoleného prekvapiť nielen večerou, či pohárikom sektu...