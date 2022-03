Nie je tajomstvom, že televízna tvár, mediátorka a spisovateľka v jednom sa stala riaditeľkou Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v Pezinku. Aj keď sa na túto prácu tešila, dostala sa k nej počas pandémie korony, pričom k najrizikovejším skupinám patrili jej zverenci. Našťastie Renáta Názlerová toto obdobie preklenula vďaka svojej povestnej energii. Keď sa všetko konečne začalo vracať do normálu, prišla ďalšia rana.

Plány šli bokom

„Ani moja najtvorivejšia scenáristická fantázia nepredpokladala, čo všetko tu za ten rok prežijem. Predpokladala som, že kovid sa skončí druhou vlnou, no mal aj tretiu, aj štvrtú. Predpokladala som, že bude čas na rozvoj zariadenia, sme radi, že v tej hektike zvládame bežnú prevádzku a občas niečo k tomu. Vôbec som však nepredpokladala a so mnou asi ani milióny ďalších ľudí, že budeme čeliť reálnej vojnovej hrozbe v 21. storočí v centre Európy,“ priznala.

Len pred pár mesiacmi jej išlo o život, keď bojovala s kovidom. Napriek tomu, že má stále bolesti svalov a nedoliečený postkovidový zápal kĺbov, „v kontexte súčasných udalostí“ svoje ťažkosti považuje za malicherné.

Stres a strach

Šéfka domova pre seniorov netají, že jej klienti sú z vojny na Ukrajine vystrašení a robia si dokonca zásoby. „Videla som to u mojej nebohej maminky. Vždy mala zásoby. Všetkého a aspoň na tri mesiace. Až dnes tomu začínam plne rozumieť. Narodila sa krátko po vojne, pamätala si časy potravinových lístkov a aj sústavnej pohotovosti, typickej pre tú dobu,“ objasnila Názlerová. Dodala, že seniori sa jej so všetkou vážnosťou pýtajú na evakuačný plán a hlavne, kam sa treba utekať skryť v prípade náletov.

Bolestivá otázka

Jedna otázka seniorov ju však zasiahla priamo do srdca. „Pýtali sa, ako sme to mohli dopustiť. Pozerajúc správy som sa aj pýtala samej seba: Ako je možné, že nám pod nosom rástlo takéto nebezpečenstvo? Boli sme skutočne do seba takí zahľadení, takí nevšímaví k dianiu, posadnutí pohodlím, učičíkaní istotou, že vojna je prežitok?“

Riaditeľka domova cíti vinu za to, že jej zverenci musia znova prežívať traumy, ktoré zažili kedysi. Snaží sa im pomôcť tým, že im venuje svoj čas i svoje uši. Kedykoľvek k nej môžu prísť na kávu či čaj. „Aj to využívajú. Túto možnosť majú aj moji kolegovia. Ak treba, neťaží sa mi zostať v práci aj do deviatej večer. Zdôverenie je forma terapie. Potrebujeme hovoriť o svojich pocitoch, aby nám niekto reflektoval legitimitu toho, čo cítime,“ vysvetlila.

Pomáhajú aj dôchodcovia

S klientmi preberá aktuálne dianie. „Snažila som sa im prehľadne zosumarizovať situáciu, vysvetliť pozíciu našej krajiny a možné dosahy na nás. Zároveň som ich uistila, že tak ako sme sa o nich doteraz starali navzdory všetkým rizikám, budeme sa o nich starať aj naďalej. A potom sme naplánovali spoločné aktivity, ktoré môžu robiť, aby sa cítili nápomocní. Napríklad s našimi sociálnymi pracovníkmi sformulovali svoje vyhlásenie k tejto situácii a my sme ho uverejnili na Facebooku.“

Viacerí seniori by chceli prispieť aj finančne, takže aktuálne pripravujú túto svoju aktivitu. „Keď na človeka príde úzkosť či strach, je vhodné dostať to zo seba a potom sa pustiť do prospešnej činnosti. To vždy pomáha,“ zdôrazňuje Renáta Názlerová, ktorá Ukrajine prispela finančným darom. Vojna totiž môže trvať dlhšie, ako si predstavujeme. „Teraz sa zbierajú nutné veci, voda, karimatky, lieky... ale tie budú zrejme potrebné aj o mesiac, dva, tri. Preto je vhodné vytvárať finančné dary, aby keď pominie táto nárazová vlna, bolo z čoho naďalej financovať potrebné veci,“ dodáva.