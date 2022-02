Jedna z mamičiek Borisa Kollára, speváčka a najnovšie aj moderátorka Barbora Balúchová, je už roky oficiálne sama. Hoci sa v jej okolí vyskytlo viacero mužov, ktorí jej možno neboli ľahostajní, žiadny z nich si ju nedokázal získať nastálo. Až teraz to chvíľu vyzeralo, že našla šťastie v náručí Michala Papánka zo šou Svadba na prvý pohľad, ktorý je v láske podobným smoliarom ako ona.

Predstieraná láska

Barboru si verejnosť pamätá z jej pôsobenia v šou Slovensko hľadá SuperStar, ale predovšetkým ako mamičku desiateho dieťaťa Borisa Kollára. Michal zas hľadal lásku v populárnej svadobnej šou, kde ho dali dokopy s čiernovlasou Vierkou. Hoci si užili spoločnú luxusnú dovolenku, nakoniec zostali len priateľmi.

Teraz však prekvapil fotkami a neskôr aj videom s Balúchovou, ktoré spolu natočili v posteli. Samozrejme, vyrojili sa otázky, či spolu randia, no ako sa ukázalo, išlo len o premyslený marketingový ťah.

Takto to vysvetlili Šarmu: „Bolo to veľmi priateľské a milé zoznámenie. V rámci pracovných vzťahov sa z nás stali kamaráti a na tejto úrovni to aj ostalo,“ povedal Michal a nezabudol zdôrazniť, že k ničomu medzi nimi nedošlo, aj keď si ako ľudia celkom sadli.

Rovnakú pesničku nám zaspievala aj samotná Barbora: „Bola to hlavne pracovná záležitosť. Ako sa skončila práca, skončilo sa aj stretávanie, ale je to veľmi milý chlapec.“

Zoznamka pre Michala

Balúchová by však svojmu novému kamarátovi rada pomohla nájsť tú pravú. „Prosím, urobte mu zoznamku, lebo veľmi túži po žene,“ prekvapila nás nečakanou žiadosťou. Keď sme sa pýtali, prečo Michalovi nedohodí jednu zo svojich kamošiek, Barbora sa len zasmiala. „Zo mňa dohadzovačka nebude. Nemám slobodné kamarátky, navyše, väčšina mojich priateliek má už po päťdesiatke, nehovoriac o tom, že sa väčšinu času pohybujem v mužských kolektívoch.“

Stále sama

Pomerne dlho je sama aj samotná Barbora. „Snažím sa, aby som mala medzi partnermi dlhšie pauzy. Nechcem ísť zo vzťahu do vzťahu. Teraz je pauza asi najdlhšia, no tým, že v mojom prípade je to plus dieťa, musia byť moje nároky ešte vyššie. Predsa už nemám dvadsať a je pre mňa dôležité, aby partner, ktorý bude stáť po mojom boku, miloval mňa aj moje dieťa rovnako.“

Uvedomiť si, že byť single môže byť naplňujúce, jej pomohlo práve narodenie jej syna Alexandra Jána. „Človek sa potrebuje zaoberať najmä dieťaťom a nájsť si nejaký režim, až to prerastie do toho, že svoj komfort začne mať veľmi rád, a potom sa ho len ťažko chce vzdať. Zistí, že je šťastný aj sám, a potom je veľmi náročné pustiť si niekoho do života,“ vysvetlila pre Šarm.

Liek na zlomené srdce

Barbora vraj každej žene radí, aby nešla zo vzťahu do vzťahu, pretože nová známosť je často len náplasťou na zlomené srdce, ktoré sa nestihlo zahojiť. „Mnohé ženy sa potom sťažujú, že sú v začarovanom kruhu, a vlastne im stále chodí do cesty ten istý partner len v inej verzii. Ak sa najprv naučíte byť šťastná aj sama a začnete spoznávať svoju hodnotu, vôbec nebudete v živote potrebovať chabú náplasť. Hlavne už po pár stretnutiach budete vedieť povedať – nie, ďakujem, neprosím si,“ zdôrazňuje blondínka.

Barbore vraj najviac pomohlo zmeniť myslenie, keď si začala vyhradzovať čas sama pre seba, a odporúča to všetkým ženám po rozchode. „Neduste v sebe emócie, poriadne sa vyplačte, ale keď príde obdobie smútku a opúšťania sa, prečistite si hlavu stretávaním s kamarátmi, zmeňte myšlienky a potom investujte čas do seba. Začnite chodiť do fitka, učte sa niečo nové, študujte jazyky.“