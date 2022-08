Herečka otvorene prehovorila, ako je to medzi ňou a youtuberom Petrom Altofom, s ktorým sa dali dokopy vďaka Let's Dance. Sú ešte s Explom spolu?

Rodí sa nový herecký párik? Slovenská herečka má, zdá sa, v Prahe osudového chlapa. Už dva razy sa totiž ocitla v náručí expriateľa Jitky Čvančarovej, Martina Hofmanna.

Najprv jej ubližoval

Hofmann je v Čechách najžiadanejší herec a veľký idol. A Kristína má na neho šťastie. Zahrali si spolu už v komédii Teroristka, kde sa Kristína dokonca ukázala nahá. Martin tam hral miestneho mafiána, ktorý ju vydiera cez jej dieťa a tak ju dostane do postele.

V novej komédii Striedavka si spolu zahrali opäť. Tentoraz však tvoria šťastný párik a slovenská kráska s ním čaká dieťa. Zdá sa, že na plátne spolu pekne ladia, takže zrejme nepôjde o poslednú spoluprácu.

Prehovorila o vzťahu

Kristína sa nedávno zúčastnila českej premiéry. Na nej však Hofmann viac než s ňou laškoval so svojou bývalou láskou Čvančarovou. Slovenku to však nemrzelo. Mala vlastný pánsky sprievod. Youtubera Petra Altofa, s ktorým sa dala dokopy počas Let's Dance. Pre české médiá dokonca prehovorila, ako im to klape.

„Neviem, či išlo o lásku na prvý pohľad, ale určite o okúzlenie na prvý pohľad. Zoznámili sme sa hneď v prvom kole, kde Peter sedel ako divák a od tej doby sme spolu. Súťaž mi do života priniesla omnoho viac, než by som si dokázala predstaviť. Aj keď som vypadla, mala som pocit výhry, pretože sme sa stretli,“ prezradila herečka, ktorá očividne prežíva šťastie v súkromí aj v práci.