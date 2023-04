Aleca Baldwina (65) zbavili viny, už mu hrozí len domáce väzenie. A to by mu neprekážalo ani na doživotie.

Herecká hviezda už dva roky žije nočnú moru v priamom prenose. Práve vtedy z doposiaľ nie celkom vyjasnených príčin sa na pľaci ocitol vo filmovej rekvizite ostrý náboj. Nič netušiaci Baldwin vystrelil a nasledoval šok. Zasiahol režiséra a kameramanku. Napriek rýchlej zdravotnej pomoci mladá žena zomrela. Po dlhom vyšetrovaní v januári súd herca obvinil. Teraz si však môže vydýchnuť, zbavili ho viny. Za mreže teda nepôjde, no hrozný obraz mu z hlavy zrejme už nikto nikdy nevymaže. Našťastie má na doživotie tú najlepšiu psychoterapiu – veľkú fungujúcu rodinu.

Záhada smrtiacej zbrane



Hercovi právni zástupcovia oznámili, že prokuratúra v americkom štáte Nové Mexiko stiahla obvinenia týkajúce sa neúmyselného zabitia kameramanky Halyny Hutchinsovej. Tú v októbri 2021 nechtiac zastrelil rekvizitou zbrane počas natáčania filmu Rust. Škody boli spôsobené tým, že obžalovaní nedodržali bezpečnostné predpisy. „Podľa dokumentov zo súdu nabila zbraň filmová zbrojárka Hannah Gutierrezová-Reedová. Tá ju následne podala asistentovi režiséra, ktorý ju skontroloval, aby sa uistil, že náboje neobsahujú strelný prach s tým, že jej použitie je bezpečné. Potom ju podal Baldwinovi, ktorý vystrelil. Pri incidente utrpel kameramanka zranenia nezlučiteľné so životom, no v nemocnici skončil aj režisér Joel Souza. Baldwin sa najskôr bránil, že spúšť pištole, ktorá mala byť rekvizitou, nestlačil. Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) však pri skúmaní incidentu dospel k záveru, že sa tak muselo stať. No nemohol za to. Smernice neukladajú hercom zodpovednosť skontrolovať zbraň. Od nich sa vyžadujú herecké výkony a nie to, aby boli experti na zbrane,“ zastali sa Baldwina aj odbory. Jeho právnici zdôraznili, že aj keď je ich klient nevinný, sú za poctivé vyšetrenie všetkých okolností tragickej udalosti, aby sa spravodlivosti učinilo zadosť.

Rodinná psychoterapia

Alecovi určite padol zo srdca veľký balvan, rovnako ako jeho žene. Hilaria dobrú správu „komentovala“ len dojemnou fotkou, na ktorej sa túli k mužovi, ktorý ju drží v náručí. Na prvý pohľad z nej cítiť úľavu. A ľudia im to želajú. Pre rodinu je to krásna správa, aj keď tragédiu to, samozrejme, nezmaže. Povinnosti okolo siedmich detí však hlavu dokonale zamestnajú. A herec netají, aký je s nimi šťastný. Určite mu robia väčšiu radosť než herecká práca, ktorá už navždy bude mať tragickú pachuť.