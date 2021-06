Svet sociálnych sietí dobyl vďaka humorným videám a paródiám už dávno a teraz by rád začal frontálny útok aj na televíziu.



Zabávač František Košarišťan s umeleckým menom Fero Joke má na to skvele našliapnuté, nedávno totiž rozosmieval národ vo veľkej markizáckej šou.



Ferova hviezda stúpa, no mladík nemá problém otvorene vyjadriť svoj názor ani pri vážnych témach.

Takou je snaha niektorých politikov ústavne zakotviť model tradičnej rodiny, ktorý by sťažil výchovu detí ľuďom rovnakého pohlavia.



Právny predpis síce podporilo aj zopár koaličných poslancov z košiara Igora Matoviča, napríklad aj Anna Záborská, ale napokon v parlamente neprešiel.



Košarišťan sa hlási ku gej komunite, ktorá tento zákon označila za homofóbny.

Čo nám prezradíte o priateľovi? Ako ste sa spoznali, ako dlho ste spolu a čomu sa venuje?

Sme spolu dlhšie. Samozrejme, aj my sme mali nejaké starosti, tak ako to býva v každom vzťahu, ale všetko sme si vyriešili. Sme skôr kamaráti ako priatelia v tom slova zmysle, že vzťah by mal byť aj o tom kamarátstve, vedieť sa spoločne zasmiať a pozrieť si napríklad spolu nejaký film. A nie je to len o sexe, o krásnych fotkách z Instagramu… Hlavne aby ľudia boli vo vzťahu kamaráti, a my sme toto dosiahli, to si držíme. Ako sme sa spoznali a ostatné veci si nechám pre seba, o tom nechcem hovoriť. Ale mám ho veľmi rád, ľúbim ho a teším sa, že sme spolu, že sme prešli kus cesty spoločne. Veľa nám to dalo, lebo niekedy to bolo veľmi ťažké. A naozaj veľmi, veľmi, veľmi, ani by ste nepovedali. (Smiech.) Takže tak.

Súviselo to možno trošku s tým, že ste viac v povedomí verejnosti?

Nie, s tým to vôbec nesúviselo. Môj priateľ tiež pracuje v médiách, čiže úplne chápe všetky súvislosti. On dokonca začal robiť v médiách skôr ako ja…

Ako vnímate to, že sa nemôžete s priateľom registrovať? Chystáte vraj svadbu. Nechceli by ste za svedka na ňu pozvať poslankyňu Annu Záborskú, ktorá je tvrdým zástancom tradičnej rodiny?

Ja určite s priateľom teraz neplánujem svadbu. Ale určite som za to, aby páry rovnakého pohlavia, ktoré sú spolu dlho, mali možnosť uzavrieť aspoň registrované partnerstvo, je to potrebné. Je smutné, že to u nás ešte nejde. Registrované partnerstvo by sme si s priateľom asi dali kvôli majetkovým veciam a tiež keby sa nám niečo stalo, aby nás vedeli v nemocnici hneď kontaktovať a podobne. A k poslankyni toľko: Ak by som predsa len nejakú svadbu v budúcnosti chystal, Annu Záborskú by som určite pozval, aby videla, ako sa vieme zabaviť. Aj by som ju pozvŕtal na parkete. Možno by sa Anička dobre zabavila a videla by, že sme všetci dobrí ľudia a bola by príjemne prekvapená. Ak nejde o extrémistov, tak treba určité veci ľuďom vysvetliť, a najmä s láskou, a to je najťažšie, čo sa dá, lebo ľudia vás najskôr zhejtujú, vynadajú vám, neveria vám, ale aj tak si myslím, že to treba robiť s láskou. Hoci vôbec nie som stopercentný človek, mám svoje problémy a veľké chyby, snažím sa byť príkladom pre ostatných. Som gej, som aj kresťan, všade hovorím, som aj učiteľ, aj zabaviť vás viem, aj navariť viem, aj o záhradu sa postarať. A môj „gej pride“ je ten, že všade hovorím o tom, že som teplý. A nie preto, aby som bol zaujímavý, ale aby ľudia vedeli, že aha, veď ja poznám Fera a on je vlastne teplý a je to normálne a ďalej pokračujeme v našom vzťahu.

