Speváčka Barbora Balúchová začiatkom januára 2017 porodila svoje prvé dieťa, ktoré má s multioteckom a politikom Borisom Kollárom. Ich syn Alexander Ján (6) rastie ako z vody a nedávno oslávil už 6. narodeniny.

Barbora Balúchová so synom Zdroj: https://www.instagram.com/p/CLpZANNJTVW/

O tom, ako fungujú s Borisom Kollárom aj keď netvoria pár, prezradila Barbora v rozhovore pre Šarm. „My si to vieme pekne korigovať. Alex býva so mnou a jeho tatino akceptuje to, ako ho vychovávam,“ povedala mamina na plný úväzok. „Rodičia, či sú, alebo nie sú spolu, by mali ťahať v rodičovstve za jeden koniec,“ dodala.

