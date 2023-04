Richterová začala na Borisa prvýkrát kydať na jeseň 2022. Vtedy verejne napísala, že ako otec kašle na synov a vôbec sa o nich nezaujíma. Kollár na jej slovné útoky nijako nereagoval a úder jej vrátili iba jeho dcéry Saša a Ester a ešte zopár jeho známych mamičiek. Kauza postupne utíchla, no nie nadlho. Richterová si opäť pustila jazyk na špacír a pre médiá sa rozhovorila, že od multiotecka žiada kráľovské výživné, pretože so synmi chce žiť v rovnakom blahobyte ako on a jeho ďalší potomkovia. Nato sa opäť ozvala Borisova dcéra Saša (21), ktorá Richterovej na Instagrame poriadne naložila. Jej slová pripomínali doslova chrliacu lávu.

„Ona si vymyslela najdrahšiu opatrovateľku na Slovensku, aj keď nepracuje, má ho*no na robote, je lenivá a sama sa nevie postarať o deti. To, že Artur, keď bol dieťa, mal stále nejaký zdravotný problém, lebo ho nechala samého doma a odišla žúrovať... s tým sa čaja nepochváli, že ho zamkla do izby a išla preč z domu,“ napísala podľa redakcie Plus JEDEN DEŇ Saša na adresu Richterovej.

No a krátko nato jej úder vrátila Richterová. Aj s úrokmi! Tá totiž prekročila všetky hranice a od hnevu napísala veci, pri ktorých ľudia iba neveriacky „čumeli“. Na predsedu Národnej rady SR a jeho dcéru Sašu Horňákovú vytiahla špinu toho najvyššieho kalibru.

„Alexandra Horňáková, teraz ma dobre počúvaj, toto je pre teba! Ty, čo sa od 15 rokov tr*káš s chlapmi a pretiahla ťa polovica Bratislavy a máš špinu za nechtami a špinavé gaťky po zemi v detskej izbe, je o tebe dobre známe, ty šte*ka špinavá! Keď som k tvojmu otcovi poslala domov tepovača, v tvojej izbe za závesom našiel ho*no, taká špinďúra ty si! Spomeň si, ako si sa pred vlastným otcom na Capri chválila, že si cez Tinder tr*kala neznámeho černocha na hoteli v Miláne! Bez gumy! V New Yorku ďalšieho! Ty si jedna ku*vička! Zavri si papuľu, o mňa a moje deti si ju neobtieraj, ty štetec! S mojimi deťmi sa ten tvoj tatko nestretáva a se*ie na ne, ale do toho teba nič! Mám, moja zlatá, na každé slovo dôkaz, ale to si nechám na súd,“ rozohnila sa Richterová na sociálnej sieti.

Akú špinu vytiahla na Borisa? ›››