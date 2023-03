Matúš Kolárovský (22) je momentálne single a viac času trávi so svojou dcérkou Neou.

Matúš je veľmi príťažlivý muž, o čom svedčí aj húfa fanúšičiek, z ktorých najväčšou je jeho dcérka Nea. Ako píše redakcia EVA, po divokej minulosti týkajúcej sa mediálneho šialenstva okolo rodičovstva Veroniky Nízlovej a Matúša, si mohol konečne vydýchnuť.

Odvtedy už stihol skočiť do jedného vzťahu a rovno sa aj rozísť. Dnes je spevák oteckom, no novým vzťahom sa rozhodne nebráni. Dokonca sa zdá, že rozhadzuje siete, a to verejne na sociálnych sieťach. Pod fotografiu jednej z účastníčok šou Ruža pre nevestu otvorene ukázala, že má o slobodnú krásku záujem a moderátorka Becca ho v tom podporuje: „Dal som lajk, myslíš, že si všimne?“ Na čo mu Becca odpísala: „Všimla!“