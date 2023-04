Začínať odznova po viac ako dvadsiatich rokoch nie je pre nikoho jednoduché. O to viac, ak ste pod drobnohľadom médií a zvedavej verejnosti. Napriek tejto skutočnosti sa so svojím osudom herec Peter Kočiš popasoval. S exmanželkou Nelou ho navždy budú spájať dve krásne dcéry Tereza (23) a Sára (19). Ako píše redakcia Plus JEDEN DEŇ, po jeho boku už piaty rok vídať sympatickú blondínku Mirku Frankovskú, ktorá je jeho kolegyňou z Divadla Nová scéna. Herec má zo vzťahu veľkú radosť. Párik sa spolu často objavuje na spoločenských akciách a inak to nebolo ani nedávno.

Spolu prijali pozvanie na vernisáž výtvarníka Igiho Brezu (57), ktorá sa konala v priestoroch Bratislavského hradu. Tú totiž Peter Kočiš moderoval. A keď sa skončil oficiálny program, kde hostí zabávala speváčka Marcela Molnárová spolu s hudobníkom Henrym Tóthom, Peter si poobzeral obrazové diela Brezu a spoločnosť mu robila jeho láska Mirka. A keďže dvojica spolu vyzerá nadmieru spokojne a žiari šťastím, zaujímalo nás, či sa herec vidí znova pred oltárom.

Plánuje Kočiš svadbu? ›››