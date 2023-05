Mediálne vojny ohľadom rozvodu Taťány Kuchařovej a Ondreja Brzobohatého prerástli do takých rozmerov, že ich českí novinári začali prirovnávať k Johnnymu Deppovi a Amber Heard. Atmosféra bola už pár týždňov pokojná, keď sa na scénu opäť dostavila úspešná modelka, ktorá tentoraz začala pretriasať cirkevný rozvod a dôvody, pre ktoré chce oň požiadať.

Ako píše redakcia PLUS 7 DNÍ, svojho bývalého obviňovala zo sexuálnej inakosti a že sa v súkromí rád obliekal do ženských šiat. Brzobohatý dlho ticho znášal útoky svojej bývalej manželky. Teraz sa však rozhodol brániť nielen on, ale na jeho stranu sa verejne postavili viacerí blízki priatelia i rodiny. Daniela Písařovicová pre Blesk prezradila, že už toho majú všetci plné zuby.

