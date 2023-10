Mladá mamička zo Senca má cez pracovný týždeň okrem šesťročnej Žofky na starosti ďalších pätnásť detí. Je totiž spolumajiteľka umeleckej materskej školy a pod palcom má občianske združenie, prostredníctvom ktorého dáva deťom zo sociálne slabších rodín možnosť kreatívneho rozvoja. Výtvarníčku však minulý rok zasiahla rana pod pás, keď sa z nevinne vyzerajúceho problému vykľula rakovina. Dovtedy pomáhala ona, zrazu sama stála na opačnom brehu, odkázaná na finančnú pomoc ostatných.

Ambiciózna mama

Lucia mala už ako dievčatko jasnú víziu svojej budúcnosti – bude umelkyňa! Učiteľ výtvarnej výchovy si všimol jej nadanie a v šiestich rokoch sa napriek plnému stavu dostala do výtvarného krúžku. Kroky ďalej viedli na strednú umeleckú školu, kde sa vyučila scénickú kostymérku. „Rodičia boli úžasní. Škola bola finančne náročná, bolo treba kupovať plátna a látky na barokové kostýmy. Pamätám si, že tatino veľa pracoval. Snažili sa sebe ukrojiť, aby sme my so sestrou mali,“ spomína Lucka. Po strednej škole si vyhliadla výtvarnícky ateliér, do ktorého sa túžila dostať. Jedinou možnosťou bolo štúdium pedagogiky. „Vyštudovala som zameranie výtvarná výchova a slovenský jazyk. Vždy som snívala, že budem mať vlastnú škôlku, v ktorej sa bude veľa maľovať.“ Sny ju neopustili ani keď sa vydala a mala dieťa: „Veľmi rýchlo som pochopila, že byť ,len‘ mama a manželka nie je nič pre mňa. Potrebovala som sa realizovať, napredovať a rásť.“