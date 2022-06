Televízna kariéra Kristíny Kormúthovej (37) sa skončila nepríjemnou kauzou, no zdá sa, že nemusí banovať. Lieta súkromným tryskáčom.

Osobná účasť na hokejovom šampionáte je pre mnohých nesplneným snom, možno preto to v online priestore zašumelo, keď sa Kristína Kormúthová vybrala na štvrťfinále MS v hokeji 2022 súkromným lietadlom a zápasy vrátane finále sledovala z VIP sektoru. Žije niekdajšia športová moderátorka na vysokej nohe? „To by som neodmietla, mať o pár centimetrov viac,“ zareagovala so smiechom, keď sme ju oslovili.

Médiá si všimli váš výlet do Fínska najmä v spojitosti s prepravou súkromným lietadlom. Posledné roky sa venujete módnemu biznisu, takže sa vám zrejme v porovnaní s vašou televíznou kariérou polepšilo.

Na všetky MS celú našu rodinu pozýva firma, s ktorou spolupracujeme už dlhé roky. Vždy ideme viacerí, sme súčasťou skupiny, preto objednávajú privátne lietadlo. Nie je to teda z mojich vlastných peňazí, ako si možno ľudia myslia a potom majú mnohí nepríjemné komentáre. Aj za túto cestu, ktorú sme do Fínska absolvovali s otcom, sme veľmi vďační, pretože je to zážitok, ktorý sa nezažíva každý deň.

V rodinnej firme, v ktorej ste zaangažovaná aj vy, ide o kamiónovú dopravu, teda nie o ženský segment. Čomu sa venujete?

Snažím sa pomáhať, ako sa dá, a aj vďaka jazykom, ktoré ovládam, môžeme zabezpečiť rôznych obchodných partnerov zo zahraničia. Firmu máme založenú od roku 1991, teda si dovolím povedať, že je úspešná s dlhoročnou tradíciou. Nepodľahla žiadnym krízam a vo svojom odbore sa stále drží na popredných miestach v rámci Slovenska.