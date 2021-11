Dominika Kavaschová (32) sa pustila do vylepšených dám šoubiznisu. Kde podľa nej nastala chyba?

Herečke Dominike Kavaschovej sa v máji narodila dcérka. Dostala nevšedné meno Maia a brunetka nevedela skryť hrdosť a dojatie. „Včera som si pár hodín kecala s Pánom Bohom. Bol to dlhý, náročný, nesmierne poučný rozhovor plný emócií, bolesti, strachu, lásky, sily a odvahy. Dospeli sme spoločne k tomu, čo je zmyslom života. Maia, si zázrak! Všetky matky, skláňam sa pred vami. Skláňam sa nad tou neskutočnou silou, ktorú v sebe máte/me,“ vyznala sa na sociálnej sieti. Dnes už nie je taká patetická, o čom svedčí aj fakt, že svojho drobca nenazýva menom, ktoré mu mesiace s partnerom vyberali, ale netradične Bundžura. Na druhej strane, aj keď je brunetka veselá kopa, isté záležitosti berie vážnejšie ako predtým.

Krásna aj bez zrkadla

Možno práve poslanie mamy ju donútilo zamyslieť sa nad tým, ako málo pochvál sa slovenským ženám dostáva a aké nepríjemné následky to má. „Raz som čítala jednu výnimočnú knihu. V nej sa žena, ktorá bola dlho izolovaná od spoločnosti a putovala púšťou s malým domorodým kmeňom, nemala možnosť vidieť v žiadnom zrkadle. Opisovala, ako sa cíti krásna, pretože domorodci sú jej zrkadlom, a tak krásne sa k nej správajú, a tak nádherne sa na ňu dívajú. Bez toho, aby sa videla, cítila sa byť nádherná. Ja by som si priala, aby sme sa tak na seba pozerali všetci…“ zamýšľala sa v dlhom poste na svojom profile na Instagrame.

Zničili sa samy

Podpichla však i dámy v šoubiznise, ktoré majú za sebou viaceré kozmetické úpravy. „Vo svojom živote som poznala, teda poznám pár dievčat, pri ktorých som si vždy povedala: Bože, môže byť taká nádherná?! Aká je len dokonalá, prekrásna, originálna, úžasná... A to dievča má dnes napichané pery, príšerne hrubé vytetované obočko, urobené prsia a z čara, ktoré malo, neostalo nič. Poznám niekoľko takých a vždy mi je tak smutno, že do kelu!“ dala svojej úprimnosti voľný priebeh, no radšej nemenovala.

Otcovia, pozor!

Podľa Kavaschovej je na vine okolie a slovenským dievčatám či ženám sa nedostáva dosť ocenenia, a preto zabúdajú, že vo svojej prirodzenosti sú najkrajšie. Práve z tých dôvodov pridala výzvu, ktorá sa nepriamo týka jej nastávajúceho manžela a otca jej dcérky. „Otcovia, prosím, milujte svoje dcéry. Hovorte im, že sú krásne. Chváľ­te ich, že sú šikovné a múdre. Verte mi, je to veľmi dôležité,“ zdôraznila na záver herečka.