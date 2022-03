Čo má spoločné pán Božský zo Sexu v meste s francúzskym hercom nominovaným na Oscara? Bohužiaľ, nič lichotivé. Ani jednému nestačilo, že pred kamerou objímali najkrajšie herečky a s nejednou mali i pletky. Neuspokojili ich ani milióny obdivovateliek po celom svete, z ktorých množstvo nebolo iba platonických. Dospeli k presvedčeniu, že môžu mať každú ženu, na ktorú si ukážu. A keď to nepôjde podobrotky, tak to pôjde násilím.

Odsúdili ho

Bohužiaľ či vďakabohu, ženy a dievčatá kvôli hnutiu Me Too prestali mlčať. Naposledy šokovala kauza Chrisa Notha, hviezdy seriálu Sex v meste. Vďaka pokračovaniu A ako to bolo ďalej sa rozjatrili staré rany dvoch obetí a rozhodli sa prehovoriť, ako to bolo predtým! Inými slovami, že ich Božský znásilnil. Pre vážne obvinenie herec zo seriálu celkom vypadol, hoci pôvodne sa mal objavovať v spomienkach, keďže ho scenáristi nechali umrieť.

Hoci Noth vinu popiera, verí mu málokto a dištancuje sa od neho manželka aj herecké kolegyne. Kauza spred rokov sa vyšetruje a dôkazy proti nemu vyzerajú presvedčivo, takže svoje meno zrejme neočistí.

Sudcu nepresvedčil

Rovnaký problém s morálkou má aj Nothov francúzsky kolega. A nemáme tým na mysli len jeho kamarátšafty s Vladimirom Putinom. Jeden z najznámejších hercov sveta, Gérard Depardieu (73), začínal ako kriminálnik a ako kriminálnik aj končí.

Znásilnenia sa mal dopustiť v roku 2018 vo svojom parížskom byte na dvadsaťročnej herečke. Spoznali sa, keď Depardieu viedol „master class“ v jej škole. Pre nedostatok dôkazov sa síce vyšetrovanie pred časom zastavilo, no dievča sa nevzdalo. Vymohlo si pokračovanie vyšetrovania a teraz jej dal za pravdu aj súd, keď rozhodol, že trestné stíhanie herca je namieste.

Koniec sympatií

Depardieu bol vždy prezentovaný ako sympatický darebák. Zo školy odišiel ako dvanásťročný a na konte mal viacero deliktov. Z kriminálneho prostredia sa dostal vďaka filmu. Bohužiaľ, ku koncu života prišiel o obdiv. Pre obžerstvo a nestriedme pitie prišiel o fyzickú príťažlivosť. Veľa sympatií stratil aj pre kamarátsky vzťah s Vladimirom Putinom. Dokonca prijal ruské občianstvo a vlani prišiel voliť. „Volil som, pretože je to moja povinnosť. Obdivujem Rusko, obdivujem ruského prezidenta Vladimira Putina. V Rusku je demokracia,“ povedal vtedy novinárom.

Dnes svoj názor prehodnotil a v telefonáte pre AFP povedal, že je proti

bratovražednej vojne. „Vravím ,zložte zbrane a rokujte‘,“ odkázal do Kremľa. Nuž aspoň jeden dobrý bod po dlhšom čase. Na to, že kedysi patril k najcharizmatickejším chlapíkom, je to však žalostne málo a nielen Francúzsko s napätím čaká, ako to s ním dopadne a či sa mu znásilnenie naozaj dokáže.