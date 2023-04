Tomáš Drahoš, ktorý sa prezentuje umeleckým menom Tomy Kotty, a jeho dnes už expriateľka, influencerka a bývalá účastníčka súťaže miss Ráchel Karnižová (23) zaplnili posledné dni stránky novín nie práve šťastným koncom ich vzťahu. Červenovláska odhalila na sociálnej sieti násilnícku stránku speváka.

Škrtenie pred mamou

Ráchel, ktorú jej expartner poriadne doriadil, vyšla von s detailmi. „... bol celý deň nervózny a išiel si kúpiť alkohol. Ja som mu povedala, že ak ešte niekedy bude piť, tak s ním končím. V ten deň som spala doma a o druhej v noci mi volal, že stratil kľúče aj bundu a nemá sa ako dostať domov. Povedala som mu, nech príde ku mne, aj keď som vedela, že je opitý a bude zle. Hádali sme sa a potom ma začal ťahať za vlasy, roztrhal mi nohavice a nasilu do mňa pchal prsty. Potom mi rozhádzal celý byt. Nevedela som, čo mám robiť, tak som zavolala jeho mame. Ona prišla a pred ňou ma vo vzduchu škrtil,“ odhalila Ráchel, ktorá svojou výpoveďou nechce docieliť, aby Tomyho ľudia nenávideli. Ide jej o to, aby sa to už nestalo žiadnej inej žene. Ako priznala, varovali ju pred ním, no keďže sa správal úplne inak, neverila, že by bol schopný niečoho zlého. Na vlastnej koži sa však viackrát presvedčila o opaku.

