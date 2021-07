Prvá superstar Katka Koščová sa v lete 2010 vydala za svojho manažéra Michala Pivovara (38), s ktorým sa pozná ešte tínedžerských čias. Keď si v romantickom prostredí kostolíka vo Fričovciach pri Prešove povedali áno, tí, ktorí ich dobre poznali, predpovedali, že im to vydrží. A mali pravdu. Katka aj nedávno verejne vyjadrila lásku manželovi po tom, ako sa vrátili z vysnívanej dovolenky: „Taká som vďačná za môjho muža, ktorý to celé odšoféroval, ktorý sa pri niekoľkých scénkach neotočil na päte a neušiel pod novým menom na druhý koniec planéty. Dobre bolo.“

Aj katarzné okamihy

Katka a Michal totiž naložili svoje dve deti Adama a Aničku do karavanu a vybrali sa na cestu do Benátok. A hoci speváčka vyznala, že „boli aj katarzné okamihy, keď som zadržiavala slzy od krásy“, netajila, že „bolo aj peklíčko“. „Karavan je super, ale pre príčetnejších a nepremotivovaných rodičov, ktorí nepovláčia svoje deti vyše 2 000 km za päť dní hore-dole, lebo sa im žiada Benátok aj Álp, aj hentoho a potom sú naštvaní, že krakeny pištia, lebo sú uťahané, hladné a chceli by si radšej len tak čľapkať nôžky v dajakom blatku,“ vysvetlila Katka na svojom Instagrame. Opýtali sme sa teda jej manžela, ako ich dobrodružstvo vidí on.

Katka Koščová v Benátkach (2021). Zdroj: instagram Katka Koščová

Bol to darček

Vybrať sa karavanom na cesty bol Michalov sen, ktorý mu Katka splnila tým, že mu na Vianoce podarovala poukaz na požičanie tohto kolosu na kolesách. Kto vyberal cieľ cesty? „My máme asi päťdesiat snov, kam docestovať, a dlho sme neboli v Taliansku, tak sme si povedali, že skúsime naše obľúbené Benátky. Deti ich ešte nevideli. Ukázali sme im aj rakúske a talianske Alpy. Bol to taký road trip s niekoľkými zastávkami – každý deň iné miesto,“ hovorí.

Priznáva, že to bol skvelý zážitok, ale dnes by to urobili asi trochu inak. Prečo? „Odporúčam počúvať tých, ktorí karavany požičiavajú. Jedna z prvých rád, ktorú od nich dostanete, je, aby ste si neplánovali 2 400 kilometrov na päť dní,“ smeje sa. „No ale my, zarytí cestovatelia, ktorí pre lockdown prišli o cestovanie za koncertmi, sme mali prudký deficit kilometrov. Lenže šoférovať karavan, ktorý žerie dvakrát viac ako osobné auto, je naozaj vyčerpávajúce. Treba jazdiť pomalšie, prejsť maximálne tristo kilometrov a potom niekde v kempe oddychovať a pozrieť okolie. To auto je ako veľká kuchynská linka so spálňami, v ktorej za jazdy hrkocú veci v skrinkách, a keď si naplánujete stovky kilometrov za jeden deň, je to solídna vražda,“ smeje sa.

Súhlasí s Katkou, že taká dlhá cesta nie je to, čo je pre deti to pravé orechové, ale zvládli to. Ich zábery z Benátok dokazujú, že si to užili, hoci speváčka pobavene priznala, že ako najlepší zážitok označili to, keď ich na rozhorúčenom benátskom parkovisku poliali z hadice vodou.

