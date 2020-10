Dcére spisovateľa Ľubomíra Feldeka (83) a glosátorky Oľgy Feldekovej (77) momentálne niet čo závidieť. Nielenže ju, tak ako ostatných umelcov, trápi nedostatok práce, ale bojuje aj o to, aby vládala.

Množstvo hudobníkov v súčasnej situácii prišlo o prácu, ako je to vo vašom prípade?

Robota veľmi nie je, pokúsila som sa zamestnať v centre voľného času, ale stále čakám. Učila by som detičky od troch do piatich rokov kresliť, spievať, recitovať. Keďže mám absolutórium na konzervatóriu a tam je aj pedagogické minimum, mám papier na to, aby som mohla učiť na základných umeleckých školách. No nie je to spievanie šansónov...

Katka Feldeková počas vystúpenia s priateľom Richardom Šimurkom. Zdroj: facebook

S hudbou to ide teraz dole vodou, ale spievate aspoň príležitostne?

Je to zlé. Mali sme teraz hrať pri príležitosti nedožitých narodenín Johna Lennona. Oni by aj zavreli reštauráciu, aby sme tam mohli hrať, pretože sa nesmie konzumovať strava tam, kde sa spieva alebo kde hrá živá hudba, čomu fakt nerozumiem. Takže čakáme, ale s tými pribúdajúcimi prípadmi to nevyzerá bohvieako. Keď som si išla po výpis z registra trestov kvôli práci, musela som si požičať štyri eurá. Teraz mi otec dal sto eur, aby sme mali na základné veci. Dva mesiace nemám zaplatený plyn... V júni sme mali akciu, kde som zarobila 2-tisíc eur, ale väčšiu časť z toho som použila, aby sa to vystúpenie vôbec mohlo realizovať. Ale už nemám nárok na žiadnu pomoc.

