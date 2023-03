Manželia, herec Martin (45) aj architektka Katarína, sú kreatívne duše, ktoré sa oficiálne spojili obrúčkami na jeseň roku 2010. Svadba bola na zámku vo Zvolene, odkiaľ pochádza nevesta, netradične v utorok. Áno si chceli totiž povedať v deň svojich narodenín, ktoré oslavujú v rovnaký deň. Tradícií bolo síce na svadbe dosť – nechýbalo čepčenie alebo rozbíjanie tanierov pre šťastie, kyticu však hádzala nevesta netradične o štvrtej ráno a chytil ju kamarát.

Cesta k ich veľkému dňu bola dlhá, trvala takmer 15 rokov. Dvojica sa totiž zoznámila vo vysokoškolskom internáte. V kontakte zostali vďaka Martinovmu bratovi, ktorý ako Katarína študoval architektúru a býval na tej istej internátnej chodbe. Keď sa po rokoch opäť stretli, Martin zo žartu povedal, že si Katarínu vezme v septembri, čo bolo o šesť mesiacov. Stalo sa...

Deň D. Zdroj: Archív M.M.

Štyri roky rodičmi

V čase, keď si povedali áno, obaja mali už rozbehnuté svoje kariéry – vyťažený Martin často cestoval za prácou aj do Česka, Katka sa realizovala vo vlastnom architektonickom ateliéri. Kreatívnou prácou žijú stále, ale sú to už štyri roky, ako sú najdôležitejšou súčasťou ich životov dve dcéry Dorotka (4) a Marína (2). Dvojicu sme stretli nedávno na premiére televízneho seriálu Klamstvo. Martin Mňahončák v ňom hrá švagra hlavnej hrdinky, ktorá tvrdí, že bola znásilnená. Na premiéru ho prišla podporiť aj manželka, s ktorou sme sa pozhovárali po tom, ako telefonicky skontrolovala, či sú deti v poriadku...

Aký dojem ste mali z prvého dielu seriálu?

Veľmi ma zaujal príbehom, pretože človek vlastne nevie, komu z hlavných hrdinov má veriť. Musí si vybrať toho svojho, ale netuší, či je kladný alebo negatívny. Ale priznám sa, že ma zaujali aj pekne zvolené prostredia, našla som sa tam skrátka aj interiérovo.

Stáva sa vám pri sledovaní filmov často, že takto odbiehate k práci? Máte nejaký film, ktorý je pastvou pre oči pre architektku?

Áno, prostredie a architektúru si všímam vždy. Keď opomeniem filmy a seriály so sci-fi a future tématikou, kde sa s architektúrou a dizajnom dá parádne vyhrať, úplne prvý mi napadá The Shining od Stanleyho Kubricka a interiér hotela Overlook, kde sa dej odohráva. Alebo Charlieho továreň na čokoládu od Tima Burtona.

Téma aj názov seriálu Klamstvo priam ponúkajú otázku o lži a pravdovravnosti. Aký máte vzťah k takzvanej bielej lži?

Hovorí sa, že každý človek aspoň desaťkrát za deň zaklame. A možno keby sme si to začali od rána poctivo rátať, dopracovali by sme sa k oveľa väčšiemu číslu. Vezmime si napríklad situáciu, keď meškáte na stretnutie a do telefónu poviete, že ste už za rohom, pritom máte ešte dobrých desať minút cesty. Alebo niekomu zložíte kompliment, že vyzerá dobre, aj keď si to celkom nemyslíte. Sú to malé lži, ktoré k životu patria.

