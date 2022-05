Pred pár týždňami niekdajšia hviezda šou Let´s Dance vystavovala sexi telo na Maldivách. V dovolenkovom raji vyzerala oddýchnutá a spokojná, pritom ešte nedávno bola zachmúrená a zdalo sa, že minuloročné turbulencie v manželstve jej spôsobili silný hlavybôľ.

Obrodenie vzťahu

Hlavu si však teraz lámali skôr Katkini fanúšikovia. Tí sa medzi sebou, no i priamo prominentnej aktérky pýtali, kto stojí za jej pozitívnou premenou. Jakeš s vylepšenou postavou im to v slabej chvíli nepriamo zvestovala.

„Nie,“ znela blondínkina stručná odpoveď zvedavcom, ktorých zaujímalo, či si Maldivy vychutnáva len s dcérkou Izabelou. Špekulácie, že do jej života vstúpil muž, sa podľa informácií Šarmu majú zakladať na pravde. Aj keď nemá ísť o nového, ale staronového chlapa po jej boku.

„Katarína sa vrátila k svojmu manželovi Borisovi a dali si druhú šancu. Mali to vo vzťahu dosť komplikované, Boris je dominantný muž, Katka submisívna, občas to poriadne iskrilo, ale aj kvôli malej si povedali, teda najmä Katka, že to opäť skúsia,“ tvrdí náš zdroj s tým, že manželia prežívajú láskyplné obrodenie, z čoho ťaží najmä spokojná dcérka.

