Zuzanu Kanócz môžu diváci pravidelne vídať v seriáli Nemocnica. V úlohe priamočiarej lekárky Zuzany Maxovej sa cíti skvele a ako sama vraví, má sa od nej aj čo učiť. Našla však aj niekoľko odlišností. „Ja si viac premyslím, či tú pravdu alebo to, čo si myslím, je nutné povedať, lebo som toho názoru, že nie vždy je to nutné a môj názor niekedy nie je vôbec dôležitý. Ale zas ona vykonáva prácu, akú vykonáva. Ja som citlivejšia a práve tomu ma seriálová Zuzka učí, nebrať si veci až tak osobne,“ priblížila pre TV JOJ herečka.

Príjemný nástup

Kým je herečka v seriáli od začiatku, v auguste doň pribudli nové postavy. Medzi inými aj chirurg Juraj Révay, ktorého hrá práve Juraj Loj. Aké to bolo naskočiť do „rozbehnutého vlaku“? „Keďže som neprišiel sám, ale s Robom Jakabom, Ľubkom Kostelným a Bašou Švidraňovou a sme akoby nový tím, ktorý prišiel do zabehnutého seriálu, v ktorom sú ľudia veľmi príjemní, celé to bolo veľmi fajn. Jednak sa všetci navzájom poznáme, ale zároveň je tam aj veľmi dobrá atmosféra. Celé natáčanie je príjemné. Keď idem točiť, teším sa, že stretnem kolegov,“ priznal sa nám herec.

Dvojica má však doma tri deti a vtedy je logistika skutočne výzvou, najmä keď pracujú v spoločnom projekte. Darí sa im nakrúcať v rozdielnych dňoch? „Áno, je to tak lepšie, ale stáva sa, že máme aj spoločné pracovné dni, lebo hráme aj v spoločných obrazoch. Vtedy to rôzne kombinujeme. Ak by sme hrali stabilnú dvojicu, ktorá ide dejom spoločne, to už by bol problém. Zatiaľ hráme kolegov, ktorí sem-tam niečo riešia a prehodia zopár slovíčok, takže je to časovo v poriadku,“ zhodnotila seriálové nastavenie Kanócz.

