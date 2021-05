Žiaden rodič nenesie ľahko trápenie svojho, hoci aj dospelého dieťaťa. Kamila Magálová (70) sa musela vyrovnať s tým, že jej synovi po 18 rokoch krachlo manželstvo. Navyše, s nevestou Zuzanou mala skvelý vzťah a o úplnú rodinu prišli jej vnúčatá Gregor (16) a Kristína (14).

„Brali sme sa z lásky, ale v procese spolužitia sme nevedeli správne komunikovať. Robila som veľa ústupkov, ale aj môj muž si myslel, že robí veľa ústupkov... Kryha, na ktorej sme spolu stáli, sa pomaly začala zmenšovať, až sme ostali stáť na desiatich štvorcových centimetroch. Potrebovali sme to riešiť, pre oboch to bol pud sebazáchovy. Myslím, že keby sme mali nejaký odborný koučing, ako komunikovať a riešiť problémy, mohlo to celé dopadnúť inak,” povedala nám predčasom Zuzana Magálová, komunálna politička, ktorá by dnes každej dvojici s problémami odporučila, aby sa obrátila na odborníka.

