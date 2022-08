Keď sme sa s Kamilou Magálovou nedávno telefonicky spojili, jej hlas znel spokojne a oddýchnuto. Nečudo, veď v Slovenskom národnom divadle, kde hviezde prihrávajú jednu hereckú príležitosť za druhou, majú brány zatvorené z dôvodu letných prázdnin.

„Viete čo, ja som na dovolenke a práve som na obede. Takže čo by ste potrebovali? Povedzte,“ ozvala sa žoviálnym tónom umelkyňa, o ktorej je známe, že rozhovory dáva len výnimočne. Scenár sa potvrdil, tentoraz sa pre našich čitateľov skončil bez happyendu. Keďže si K. Magálová užíva relax mimo domu, dá sa to pochopiť.

V žoviálnej nálade

No minule si herečka s nezameniteľným hlasom, ktorej slabosťou je varenie, predsa len dala povedať. Poskytla interview Denníku N, kde okrem iného priznala, že riešila náročné zdravotné ťažkosti, ale aj tvrdý dosah na svoju psychiku. „Áno, ale tam som už všetko povedala, takže neviem, čo by som k tomu ešte mala dodať,“ poznamenala pre Šarm Kamila Magálová.

A čo bolo vlastne príčinou, že si ľahla pod skalpel? „Bola som operovaná na chodidle a to je celé,“ zaželala nám pekný deň spoza reštauračného stola herečka, z ktorej hlasu sa dala vyčítať momentálna spokojnosť so životom. No nie vždy to tak bolo.

