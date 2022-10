Bývalý riaditeľ poisťovne a operná speváčka tvoria akčný pár, ktorý si vie poriadne okoreniť život. Pre Juraja Lelkesa je jeho tretia manželka Sisa Sklovska, ktorú si vzal v roku 2011, bohyňou, ktorá si zaslúži to najlepšie. A platí to aj naopak. Dokazujú si to narodeninovými darmi, ktoré by niekto mohol nazvať okázalé, ale oni jednoducho púšťajú uzdu svojej fantázii. Aj vďaka tomu, že nemajú hlboko do vrecka.

Juraj nosieva na ruke masívny náramok s briliantmi, perlami a kusom meteoritu, ktorý objednala Sisa na zákazku ako jediný na svete. Alebo sa môže kochať jej nahou sochou v životnej veľkosti. Sisa kvôli nej stála dlhé hodiny zaliata v sadre.

Ani Juraj nezaostáva – darček, ktorý dostala od neho Sisa k aktuálnym 57. narodeninám, označila za najkrajší v živote. Tentoraz siahol na bankový účet a z väčšej časti zafinancoval svojej manželke extravaganza šou, aby mohla spievať naživo hity svetoznámej speváčky Cher.

Myšlienka urobiť túto šou vznikla už v roku 2020, keď si obaja uvedomili, že dosť bolo projektov, v ktorých Sisa na záver zomiera, napríklad Mata Hari, Madame de Pompadour či Mária Terézia. Prešli dva roky, keď prípravy narušila pandémia, ale nablýskaná šou mala konečne premiéru minulý piatok. Deň po Sisiných narodeninách, ktoré oslavuje 13. októbra.