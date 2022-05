O politike sa hovorí, že je panské huncútstvo a mnohí jej nerozumejú. Občas sa totiž riadi svojskými pravidlami. No situácii, keď niekto útočí na vašu polovičku, rozumieme všetci. Treba jej nastaviť rameno útechy a zasiahnuť. Komunikačný poradca a moderátor Juraj Rizman si tým prešiel počas nedávneho slovného výpadu smerákov voči jeho partnerke a zároveň prezidentke Zuzane Čaputovej.

Monika ohluchla

Špičky opozičnej strany povzbudzovali dav proti hlave štátu na mítingu v Nitre, až sa vyvalili kýble najhrubšej špiny. Vo videu, ktoré kolovalo online priestorom, zaznel tvrdý vulgarizmus ako z čias mečiarizmu. „Čaputová je americká kur..,“ skandovali prítomní. Kým poslanec Ľuboš Blaha to vyprovokoval, zvyšok partaje sa tľapkal po chrbtoch a europoslankyňa Monika Beňová to neskôr zaklincovala tvrdením, že z prvého radu to celé ani nepočula. Neskôr sa ona i strana ospravedlnili, ale opovrhnutiahodný škandál bol na svete.

Primitívne metódy

Reakcia prezidentky bola stručná a jasná. Zdôraznila, že z pozície svojej funkcie musí zniesť aj ostrejšie slová. No dodala, že je to vizitka tých, ktorí ich šíria. Rizman, ktorý s Čaputovou tvorí pár už vyše dva roky, nedá na jej česť dopustiť. „Prezidentka musí zniesť väčšiu mieru kritiky ako bežný občan. To sedí. Ale tu predsa nejde o kritiku. Bavíme sa o vulgárnych prejavoch a vyvolávaní nenávisti. A to je v každej slušnej spoločnosti za akceptovateľnou hranou,“ povedal Šarmu.

„Moja reakcia? Úprimne? Nevedia prezidentku dostať inak, tak sa musia uchyľovať k takýmto primitívnym a vulgárnym metódam. Čo sú to za chlapi, keď sa takto správajú k žene a matke? Podľa mňa sú to obyčajní zbabelci,“ dodal podráždene Rizman, keď si hanlivé video pozrel. Dusnú atmosféru, ktorou by si prešiel azda každý muž brániaci svoju priateľku, predýchal s triezvou hlavou.

„Nedvíhalo ma zo stoličky, skôr sa mi nad ich metódami manipulácie a ,hecovania‘ davu dvíhal žalúdok. Presne takto pracovali s davom fašisti a komunisti,“ uviedol Juraj Rizman s tým, že doma s prezidentkou vulgárne odkazy už neanalyzovali. „Nie. Niečo sme si k tomu, samozrejme, povedali, ale doma sa snažíme od politiky skôr vypnúť a nie analyzovať, kto čo cez deň povedal a čo s tým,“ zdôraznil.

Odkaz Blahovi

Nebojí sa po incidente o svoju partnerku? „Každý normálny muž sa v ťažkých chvíľach snaží byť ochranou a oporou svojej žene a svojej rodine. Nie som v tom výnimka,“ odpovedal nám diplomaticky.

A tu je odpoveď na otázku, čo by povedal Blahovi, ak by sa stretli zoči-voči. „K pánovi poslancovi sa vyjadrovať nebudem. A jeho pani manželke len zo srdca prajem, aby sa o nej nikto nikdy nevyjadroval tak, ako sa jej muž a dav, ktorý hucká, vyjadruje o mojej partnerke,“ poznamenal na tému prerazenia dna politickej slušnosti.

Má to v DNA

Rizman má vo svojej DNA zakódované chrániť slabších. Robí to už od adolescentných čias, keď v tričku Greenpeace brojil proti jadrovej či chemickej loby.

Ochranárom robil hovorcu pre Slovensko a potom mal pod palcom komunikáciu pre strednú a východnú Európu. „Istý čas som robil riaditeľa komunikácie pre osem krajín a v zásade som mal na starosti štáty od Poľska na severe až po Bulharsko na juhu a od Rakúska a Česka na západe až po Rumunsko na východe,“ povedal nám niekdajší bojovník, ktorého vášeň k ochrane životného prostredia doviedla až k láske k prezidentke. Tá má a mala rovnakú agendu. Koordinovať toľko štátov bola výzva. „Máme veľmi podobné problémy. Riešili sme dôsledky ťažkého chemického priemyslu ešte z čias socializmu,“ objasnil nám Rizman čriepky zo svojej minulosti. A čo súčasnosť?

Pomáha Ukrajincom

Tá je, bohužiaľ, do značnej miery poznačená nielen politickou polarizáciou spoločnosti, ale aj pre vojnu na Ukrajine. Aj tu našiel priestor, ako priložiť ruku k dielu.

„Pomáham organizácii Post Bellum pri výbere a nákupe ochranného materiálu. Ukrajinským vojakom sme za prvé dva mesiace vojny poslali stovky nepriestrelných viest, prilieb, plynových masiek, topánok, ale aj špeciálneho zdravotníckeho materiálu, ktorý môžu využiť v prvej línii,“ povedal Šarmu Rizman, ktorý sa na bezprecedentný konflikt díva aj optikou environmentalistu.

„Každá vojna je strašná – tak pre ľudí, ako aj pre životné prostredie. Pri tých správach a záberoch z Ukrajiny často uvažujem nad tým, čo všetko bude treba urobiť po vojne. Ako bude treba odmínovať krajinu, ako sa vyrovnať so zničenými elektrárňami a s chemickými továrňami či dekontaminovať oblasti zasiahnuté únikom ropných látok,“ hovorí Juraj Rizman.

Dodáva: „Každá kríza je však aj príležitosť, a tak verím, že pri obnove Ukrajiny sa budú môcť uplatniť aj naše firmy a naši experti – či už v oblasti odmínovania, alebo likvidácie environmentálnych záťaží. Vieme a chceme Ukrajine pomôcť a to je to hlavné.“

Reči o poriečí

Aj svoju profesijnú budúcnosť spája Rizman s pomocou. Naďalej sa snaží držať kontakt s environmentálnou problematikou, keďže pomáha viacerým mimovládnym organizáciám z oblasti ochrany životného prostredia – napríklad platforme Budovy pre budúcnosť či Slovenskej klimatickej iniciatíve. Okrem toho zostáva tvárou online relácie Bezpečne SK.

„Jedna z tých vecí, ktoré sa mi páčia, je, že ideme po niektorých činnostiach policajného zboru, o ktorých ľudia skoro vôbec nič nevedia. Environmentálna kriminalistika, to bol jeden z najsledovanejších dielov. Teraz uvažujeme nad časťou o poriečnej polícii. Málokto vie, že máme policajtov, ktorí fungujú na vode, kontrolujú rieky, jazerá,“ poznamenal partner prezidentky.

Kontakty hore

Rizman odmieta vstúpiť do veľkej politiky. „Viete, niečo môžete urobiť ako občiansky aktivista, niečo ako ministerský úradník a niečo ako politik. Ja som rád, že mnoho z tých ľudí, ktorí boli aktívni v občianskom sektore, prešli do politického. Aj môj kamarát Martin Hojsík je jeden z najúspešnejších slovenských europoslancov. Je to človek, ktorý na európskej úrovni presadzuje veci, ktoré sú dobré pre ochranu životného prostredia.“