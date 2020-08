Dívať sa na partnerove milostné scény nie je jednoduché. Pre Zuzanu Kanócz (40) to bolo o to náročnejšie, že Juraj Loj (37) je v Šarlatánovi milencom chlapa.

Na túto tému s obľubou vtipkuje Jan Kraus. Ako si vytrpí, keď ide do kina na premiéru svojej ženy a film obsahuje erotické scény. Koľkokrát klopí oči, aby sa na to nemusel dívať. Ktovie, čo by povedal, keby si jeho Ivana na plátne užívala so ženou? Na taký pohľad musela byť pripravená Zuzana Kanócz, pretože jej partner Juraj Loj hrá v novom českom filme Šarlatán milenca Ivana Trojana (56).

Osladili jej to

Nakoniec to však pre ňu až taká trpká pilulka nebola. Zuzana je totiž v Česku hviezda a na premiére jej to všetci dávali najavo. U našich susedov je populárna vďaka televíznym seriálom, no najmä pre snímku Román pre ženy, kde zvádzala Marka Vašuta. Dnes už trojnásobná mama tam totiž mala dosť odvážnych scén, pikantná bola aj zápletka, že jej oveľa starším milencom bol expriateľ jej filmovej mamy v podaní Simony Stašovej.

Komédia nakrútená podľa románu Michala Viewegha je dodnes obľúbená, veď získala prestížne ocenenie Český lev ako divácky najúspešnejší český film roku 2005. Dokonca aj teraz ešte musela Zuzana v Lucerne pózovať s filmovým plagátom, akoby premiéru mala ona sama.

Vášeň pre Slovenky

„Román“ ale asi nemá v obľube Loj. Režisér Filip Renč si na ľúbostných obrazoch dal záležať. Zuzanu niekoľkokrát vyzliekol a pri natáčaní erotických scén vraj hercom veľmi rád sám predvádzal, ako to má pri sexe vyzerať. Novinári, ktorí boli na pľace, písali, že sa v tom priam vyžíval. Tiež bolo verejným tajomstvom, že si na mladú Kanócz robí chuť. Záletník bol známy tým, že mal pletky so svojimi herečkami. A tie slovenské boli špeciálne jeho slabosť, veď kedysi mal vzťah s Betkou Stankovou, no zaplietol sa vraj aj so Zuzanou Norisovou, Luciou Siposovou a Janou Kolesárovou.

Nuž, Ivan Trojan určite nebol taký nebezpečný ako Renč pre Zuzanu, hoci Loj priznáva, že sa na milostné scény tešil. A užíval si ich viac než s herečkou!

Nemal problém dotknúť sa ho

Vo filme Šarlatán, ktorý vznikol na základe pravdivého príbehu, stvárnil Juraj Loj milenca známeho českého liečiteľa, ktorý bol na chlapcov. Mikolášek bol homosexuál v čase, keď to bolo v Československu nezákonné, nebezpečné a trestné. O to silnejšie však bolo puto medzi ním a jeho mladým asistentom. To, ako sa Lojovi hrala taká rola, prezradil v českej tlači.

„Film je hlavne o láske, ktorá si vyberá svoju daň, a to pre mňa bolo silnejšie než to, že v tých scénach bude nahota. Navyše sa mi zdali celkom prirodzené… Keby som k tomu pristupoval ostýchavo či odmietavo, mal by som problém Ivana sa dotknúť, vnútorne by som s tým bojoval a bolo by to vidieť. Ale, ako hovorím, vzal som to, ako to bolo, a na tie scény som sa tešil. Pretože nešlo o to ukázať divákom nejakú intimitu, ale to, ako veľmi sa dvaja muži milujú a čo všetko tomu obetujú,“ povedal herec pre denník Blesk a dodal, že točiť milostnú scénu s Trojanom bolo paradoxne jednoduchšie, ako keby mal v náručí herečku. „Keď som točil podobné scény so ženou, ona i ja sme na to mali nejaký názor, ale v Ivanovom prípade akoby nás viedla nejaká neviditeľná ruka a niekto nám našepkával…“

Určite všetko bolo veľmi vkusné a prirodzené aj preto, že Šarlatána nakrúcala jedna z nauznávanejších režisérskych osobností dneška, Agnieszka Holland.

Liečil aj Bohdalku

Šarlatán, ktorý mal svetovú premiéru na Berlinale, je o kontroverznom liečiteľovi Janovi Mikoláškovi. Liečil bylinami a chorobu dokázal odhaliť pohľadom na moč pacienta. Vyšetrenia a diagnózu robil zadarmo, bylinky však predával, vďaka čomu bol do polovice päťdesiatych rokov minulého storočia boháčom. Jeho „ordináciou“ prešlo päť miliónov pacientov, bola medzi nimi aj mama Jiřiny Bohdalovej, prezident T. G Marasyk, maliar Max Švabinský či komunistický prezident Antoním Zápotocký. Práve po jeho smrti však liečiteľ stratil nad sebou ochrancu a skončil v base.

V knihe Šarlatáni včera a dnes (1956) je Miklošek opísaný ako bezškrupulózny a nebezpečný liečiteľ, ktorý si vybudoval vlastný kult osobnosti. Vlastné zážitky s ním scenáristovi porozprávala aj Jiřina Bohdalová, ktorá mamu sprevádzala. Dodnes si pamätá, ako sa Mikolášek správal urážlivo až hrubo. Na druhej strane, prišiel na to, kde je problém, a mame pomohol.