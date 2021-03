Životopisná dráma Šarlatán, ktorú mala pod palcom poľská režisérka Agnieszka Holland sa tešila pozornosti Americkej filmovej akadémie. Vo februári sa film dostal do užšieho výberu 15 cudzojazyčných filmov. Juraj Loj, ktorý vynikajúco stvárnil jednu z hlavných postáv, neskrýval radosť.



"Pre československú kinematografiu je to neskutočná pocta a som hrdý na to, že som mal možnosť na tom filme pracovať... Keby mi niekto pred dvoma rokmi povedal, že si zahrám vo filme, ktorý bude nominovaný na Oscara, asi by som sa len pousmial. Stalo sa to však realitou. Je to nádherné, ale určite nemám pocit nejakého veľkého oscarového herca, myslím, že pokora je namieste," povedal Šarmu nedávno s tým, že kolegovia mu jeho úspech a nádej na získanie Oscara priali.

Nepočítala s víťazstvom

Agnieszka Holland tiež dúfala, že keď Akadémia vyhlási 15. marca 5 finalistov, Šarlatán bude medzi nimi, i keď v absolútne víťazstvo neverila. "Budem rada, keď sa dostaneme do tej najužšej spoločnosti piatich nominovaných čo je tento rok veľmi ťažké," zhodnotila. Dodala tiež: "S celkovým víťazstvom a Oscarom skôr nepočítam. Je tam skutočne niekoľko veľmi silných filmov a ten náš je taký komorný."

Keď napokon v pondelok 15. marca zverejnil portál Oscars definitívne nominácie na zlaté sošky, Šarlatán medzi nimi nebol.

Oslovili sme Juraja Loja ako vníma výsledné rozhodnutie Akadémie, nevyjadril sa však.

V každom prípade, ocitnúť sa medzi 15 naj snímkami je tiež obrovský úspech, na ktorý sa nezabudne a rozhodne je to vzácny bod do hereckého životopisu. O Oscara budú bojovať filmy z Dánska, Hongkongu, Rumunska, Tuniska a Bosny a Hercegoviny. Výsledky budú známe v apríli.