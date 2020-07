Kde sa objaví, vytŕča z davu. Nielen svojou výškou, ale aj umením excelentne narábať so svojím šarmom. A ťažko povedať, či si vôbec niekedy na verejnosti vyzlieka kožu herca. Pri vete, ktorú predniesol na vernisáži svojich pätnástich obrazov, sa zdá, že Juraj Kukura hrá neustále. „Necítim sa byť ani hercom, ani spevákom, ani maliarom,“ hovorí s dôrazom a pomaly, sledujúc tváre ľudí, ktorí prišli do múzea moderného umenia Danubiana na vernisáž jeho obrazov.

Zdá sa, že všetci v tej sekunde majú potrebu presvedčiť ho, že je zbytočne skromný. Veď to o sebe hovorí muž, ktorý sa v devätnástich, ešte ako študent stavebnej priemyslovky v roku 1966, objavil vo svojom prvom filme Tri gaštanové kone, neskôr sa prepracoval do SND, stál na javiskách renomovaných divadiel v zahraničí a natočil doma aj vonku desiatky filmov s excelentnými kolegami.

Pochvala od Cohena

A spev? Nie je z neho síce profi spevák, ale môže sa pochváliť napríklad tým, že mu k cédečku zagratuloval v osobnom telegrame slávny Leonard Cohen. Kukura totiž naspieval cover verzie jeho veľkých hitov. „Nie je to vec, o ktorej som si myslel, že by som ju mohol dokázať,“ povedal v roku 1995 s tým, že ani manželka Tatiana, ktorá roky organizovala Bratislavskú lýru, si nebola istá, či to zvládne.

Mimochodom, Kukura mal okamžite na stole takmer 40 záujemcov o koncertné živé vystúpenie – napriek nedokonalosti spevu. V každom prípade sa pri tvorbe cédečka veľmi snažil. „Spieval som aj desať hodín denne, režisér už nevedel stáť na nohách, stále posedával. Robili sme úplne inak, než je bežné,“ povedal vtedy pre portál sme.sk.

Život je o riziku

Apropo, Kukura hovorí, že má rád „nie bežné veci“. Počas vernisáže v Danubiane pripomína, že je rád veľkým provokatérom. „Aj moje obrazy sú provokáciou,“ prízvukuje s dôvetkom, že „určite budú niektorí ohŕňať nos.“ „Život je však o riziku, bez neho by sme ostali stáť na jednom mieste, ono nás posúva dopredu,“ dodáva herec, o ktorom možno mnohí nevedia, že sa v mladosti chystal na dráhu novinára.

Vystavené obrazy vytvoril Juraj Kukura priamo počas inscenácie Biblia v Divadle Aréna – rukami, nohami aj celým telom. Na záver tohto výlevu emócií symbolicky pribíja na plátno svoje pofarbené sako, evokujúce ukrižovanie. „Kríže na obrazoch sú tu na to, aby nás ochránili, aby sme začali žiť normálny život, ale začali si už užívať skutočné, nie materiálne hodnoty,“ hovorí.

Hodina na svadbu

Kukura hovorí o svojich obrazoch ako o action paintingu, teda zaznamenávaní vnútorného rozpoloženia. Na otázku, ako sa na jeho výtvory a aj na predstavenie pozerá manželka, odpovedá: „Myslím, že ona sa pozerá na veci, ktoré robím ja, s láskou.“

Obdobie koronakrízy prežili manželia v Bratislave, po uvoľnení opatrení sa vrátili do nemeckého Hamburgu, kde majú tiež domov. Odtiaľ potom priletel Juraj Kukura na vernisáž.

Manželka je rokmi na odlúčenie trénovaná – stačí len pripomenúť, že ešte aj svadba tejto dvojice sa vymykala normálu. Herec si na ňu doslova odbehol nalíčený v pauze nakrúcania filmu Vládca Oidipus. Po hodine musel na pľac. Domov sa vrátil až večer. „Keď sa konečne vrátil na svoju svadobnú noc, Táňa sa ho opýtala: Nebude to takto celý život, však nie? Netušila, že príde obdobie, keď bude musieť čakať dokonca aj tri roky, pretože Juraj bude nakrúcať seriál o letcoch, v ktorom bude musieť precestovať celý svet,“ píše v životopisnej knihe o Kukurovi režisér Martin Čičvák.

Korona aj pomohla

Cestovanie hercovi, ktorý aj Vianoce rád trávieval v cudzine, zatrhla korona, zato jeho syn Filip si karanténu svojím spôsobom pochvaľuje. „Je profesor v Oxforde, predtým prednášal po celom svete a teraz sa odrazu teší z toho, že konečne varí so svojou dcérou, ukladá ju spať, bicykluje s ňou… Robí síce niekedy aj 20 hodín denne, ale má home office...“ hovorí.

Kukura je na syna hrdý. Zdroj: archív.

Juraj Kukura stojac obklopený svojimi netradičnými dielami konštatuje, že vďaka koronakríze vidí svet trochu inak. Opäť si uvedomil, aké šťastie mal, že mohol v živote toľko cestovať, hoci nie vždy mu to padlo dobre. „Samota je sestrou úspechu. Všetky tie roky, ktoré som prežil v tých najluxusnejších hoteloch na svete, som prežil v totálnom osamotení. Každý mi závidí tie cesty, ale aj mesto si chcete pozrieť a nafotiť len preto, že sa oň práve s niekým delíte, nie? Ak som chcel mať úspech, musel som to vydržať,“ povedal v knihe režiséra Čičváka herec.

Neskôr však už s manželkou Tatianou zbrázdili svet aj spoločne. Na otázku Šarmu, čo vlastne upokojilo jeho búrliváctvo, odpovedá: „Videl som extrémnu biedu. Nemáme predstavu, čo znamená žiť v slume v Riu de Janeiro. Aj pohľad na Indku, ktorá vezie stovky kilometrov otca na bicykli do nemocnice, je zdrvujúci.“ Na poznámku, že mnohé veci vidíme až s pribúdajúcim vekom, reaguje: „Ja som mal vždy sociálne cítenie. S manželkou sa napríklad tešíme, že dievča zo Srí Lanky, ktoré sme podporovali cez jednu organizáciu, končí školu. Stále hľadáme spôsob, ako pomôcť.“