Zatiaľ čo väčšina hviezd oddychuje pri mori, slovenský herec a moderátor si vybral úplne iný typ relaxu. Ako píše redakcia PLUS 7 DNÍ, tento rok odletel na Aljašku, ktorú preskúmal počas trojtýždňovej expedície. Z Ameriky sa vrátil plný silných dojmov a zážitkov, ktoré hneď popísal svojim fanúšikom.

„Aljaška. Zatiaľ najväčšie dobrodružstvo môjho života. Všetko, čo vám napadne, od medveďov grizly, až po ryžovanie zlata – to všetko sme zažili. Tri týždne nespútanej prírody, prenádherných výhľadov, občas aj krízových situácií, ale to všetko s pokojom v duši, mimo všetky denno-denné problémy, mimo signál. Veľmi ťažko sa to opisuje slovami, ale je to jednoducho neskutočný pocit,“ Juraj odkázal na sociálnych sieťach.

Počas výletu čelil viacerým zaujímavým výzvam, medzi ktorými nepochybne vynikal zážitok s obávaným medveďom. Ako nakoniec poznamenal, počas tohto obdobia sa toho veľa naučil najmä o sebe, takže mu tento výlet veľmi pomohol. Bača si navyše doprial počas tohto výletu detox od sociálnych sietí. Takmer mesiac na ne nič nepridával a oddýchol si aj od neustáleho online pripojenia. Hneď po návrate však svojim fanúšikom sľúbil, že im podrobne popíše všetky dobrodružstvá, ktoré tam zažil.

Šťastie na ľudí ›››